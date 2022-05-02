Выход из зоны комфорта и отношение к командной работе: Олег Верещагин поделился впечатлениями от участия в шоу “Звезды в Африке”

Тридцатидевятилетний комик Олег Верещагин является одним из самых колоритных участников второго сезона проекта «Звезды в Африке». Отношение к экс-резиденту Comedy Club неоднозначное. Кто-то им восхищается, а кто-то считает лицемерным. В недавнем интервью журналистам издания Teleprogramma.pro Олег рассказал о том, почему решил принять участие в экстремальном шоу и как относится к отзывам зрителей.

Непростые условия

Олег признался, что никогда не принимал участие в подобных проектах, поэтому ему захотелось выйти из зоны комфорта и проверить себя. Артист отмечает, что лет двадцать не был в спортзале. Учитывая этот факт, ему было интересно посмотреть, сколько он сможет продержаться в экстремальном шоу.

Олег признался, что самым сложным оказалось для него выстраивать отношения с другими участниками, а вовсе не испытания на выносливость. По мнению комика, не так просто находить общий язык с малоизвестными или неизвестными людьми, да еще и на закрытой территории. Верещагин отмечает, что в таких условиях и так долго не находился ни разу в своей жизни.

Олег рассказал о том, что старался работать на команду, не нарушать установленных договоренностей с теми, с кем действовал сообща. Артист считает, что личная выгоде не может быть превыше данного слова. Вот, каким основным принципом он руководствовался на проекте.

Об отношении к критике

Тем не менее, некоторых зрители и даже участники увидели в Олеге лицемерного человека. По крайней мере, такую характеристику артисту дала блогер Валя Карнавал, которая также принимает участие во втором сезоне «Звезд в Африке». По ее мнению, в комике живут две личности плюс он является хитрым человеком.

Олег прокомментировал слова Вали, отметив, что на проекте у всех участников одна цели: дойти до финала и одержать победу. Каждый сам выбирает для себя стратегию, которая поможет завоевать первое место или хотя бы подольше продержаться в шоу. Олег считает, что в шоу действовал как игрок, не применял запрещенных приемов. А проявлять хитрость не было запрещено правилами проекта.

Комик отмечает, что игра — это игра. Она предполагает продумывание стратегии для того, чтобы обойти конкурентов. Однако то, как ведет себя игрок в игре, вовсе не означает, что так же он ведет себя в обычной жизни. Другие же участники «Звезд в Африке» ошибочно посчитали, что в обычной жизни Олег тоже устраивает какие-то заговоры за спиной. Верещагин признается, что это мнение не соответствует действительности.

К негативной обратной связи Олег относится спокойно. Он считает, что каждый человек имеет право на то, чтобы высказать свое мнение. Ему бы лично хотелось услышать конструктивную критику. Если есть какие-то претензии, то они должны быть обоснованными.

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Досадное поражение

И все же не со всеми участниками второго сезона «Звезд в Африке» Олег находился в конфронтации. Изначально он был в коалиции с актрисой Натальей Рудовой, блогером Аленой Водонаевой, футболистом Русланом Нигматуллиным.

Самым трагичным эпизодом оказался уход с проекта Руслана. Футболист попал в номинацию и взял с собой в помощники Олега. Данное испытание оказалось для Верещагина самым тяжелым: как морально, так и физически. Олегу нужно было нырять под воду вниз головой. Задерживать дыхание на долгое время в таких условиях было очень сложно. Верещагину стало плохо физически, поэтому он отказался от дальнейшего прохождения испытания. Из-за этого Руслан проиграл и выбыл из проекта.

Самым обидным оказался тот факт, что Олег и Руслан опережали своих соперников на полторы минуты. Если бы Верещагин еще пару раз нырнул, то его друг одержал бы победу. Олег этого не знал, подумал, что они с Русланом и так безнадежно отстали, поэтому перестал бороться за победу. Когда же выяснилось, что они опережали соперников, то для Олега это стало большим ударом. Он чувствовал угрызения совести из-за того, что стал причиной ухода друга из проекта.

Когда Руслан покидал лагерь, то Олег сказал ему, что теперь он остается в шоу за двоих. Верещагин признается, что надевал кепку, оставленную ему на память футболистом, в тяжелые периоды на проекте. В этом головном уборе его нередко можно было увидеть на голосованиях.

Игра продолжается

Олег отмечает, что со временем на голосованиях перестал удивляться голосам против себя. Комик поясняет: когда находишься в игре, то уже примерно представляешь себе, чего ожидать. Поначалу в этом смысле труднее, поскольку неясно, кто и как может проголосовать.

Проект «Звезды в Африке» близится к своему завершению, но пока игра еще продолжается. Одержит ли Олег победу, зрители узнают уже совсем скоро.