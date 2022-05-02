«Испанский стыд»: недовольные транспортной реформой петербуржцы усомнились в компетентности Беглова

Жители Санкт-Петербурга раскритиковали губернатора Александра Беглова за провал транспортной реформы и указали на его некомпетентность.

Глава региона 28 апреля выступил перед Заксобранием с докладом по итогам работы правительства Петербурга в 2021 году. Он упомянул о заказном характере дискредитационной кампании в отношении транспортной реформы.

«Тех денег, которые сбрасываются на дискредитацию транспортной реформы в СМИ и Телеграм-каналах, хватило бы на строительство двух детских садов», — заявил Беглов.

Однако рядовые петербуржцы, пользующиеся общественным транспортом, рассказали о реальных проблемах, которые спровоцировала откровенно «сырая» транспортная реформа Смольного. Горожане недовольны увеличением времени ожидания автобусов и проблемами с оплатой проезда.

«Испытываю испанский стыд от речей этого старика. За что Петербургу такой «губернатор»? Уж лучше б молчал, как Полтавченко, чем вот это все высказывал», – отметил один из пользователей Сети.

В свою очередь жители Северной столицы иронизировали, что это Беглов получает деньги за разрушение Петербурга. Они также припомнили ему мусорную реформу, которая обернулась огромными свалками в разгар новогодних праздников.