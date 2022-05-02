 

Дмитрий Медведев: «Краков и Будапешт — старые русские города»

02.05.2022, 8:51, Разное
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Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале опубликовал пост, в котором осветил тему исторической принадлежности многих восточноевропейских городов и территорий.

По словам Медведева, Россия имеет полное право владеть старыми русскими городами, в число которых входят Львов, Рига, Краков, Будапешт и Дубровник.

– Смешно слушать истошные визги венгерских фашистов, скулящих о своём суверенитете. Когда у вас был суверенитет? Вы пришли с нашей Угры, по приказу князя Рюрика, осваивать западные территории. Забыли? Иваны, родства не помнящие? Так мы вам напомним. У России есть для этого ВКС и ракеты. Что же касается Кракова, так польских шляхтичей наши деды и прадеды пинками гоняли до Ла-Манша и правильно делали. Скоро придёт время снова оттаскать вас за чубы и заставить Краков вспомнить, что он тоже русский город, – написал Медведев.

Вскоре после публикации поста министр обороны Польши Матеуш Воловецкий был госпитализирован с сердечным приступом, а венгерский премьер Виктор Орбан запросил телефонный разговор с Белым Домом. Очевидцы сообщают о массовых несанкционированных пикетах в польских и венгерских городах, на которые выходят люди в балаклавах и военной форме без опознавательных знаков.

Столкновений с полицией на момент публикации новости не зафиксировано.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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