 

Трясущий ножками ежик умилил публику

02.05.2022, 8:46, Разное
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В TikTok набирает популярность видео с ежиком, трясущим ножками. Зверек поразил публику своей грацией и артистизмом. Хотя, казалось бы, для этого всего лишь пришлось повернуться к зрителям за… тыльной стороной.

Пользователи в комментариях с иронией замечают, что впервые видят ежа с данной траектории. Милый зверек просто лежит на спинке и активно упражняется не без поддержки своей хозяйки.

Похоже в социальной сети рождается новая звезда. Видео с африканским ежиком набрало уже десятки тысяч лайков. “Много роликов о ежиках видела, но этот самый прикольный”, – написала одна из новых фанаток милого зверька.



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