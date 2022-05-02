Мнение: О прозрении «глубинного народа»… Когда, наконец, уже — всё?



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О том, что «телевизор» вот-вот проиграет «холодильнику», говорят применительно к России уже лет восемь. А воз и ныне там. © Внешне.

Тогда как на самом деле «в глубине» — и в русской глубинке — начинаются сдвиги. Нет, не по фазе, а в настроениях того самого «глубинного народа». Это с удивлением отмечают даже те, на ком висит ярлык «русофоба» (то есть, все более-менее объективные исследователи).

Вот что, например, зафиксировал иноагент Левада.

Уровень поддержки «спецоперации» в России в апреле снизился. По данным признанного иноагентом Левада-центра, в апреле уже менее половины — 45% — россиян в открытую сказали, что полностью поддерживают «спецоперацию». Месяцем ранее было чёткое большинство в 53%. Также ещё 29% заявили, что «скорее поддерживают», здесь изменения минимальны. Хотя суммарный уровень полной и частичной поддержки составил достаточно весомые 74%, это всё же меньше, чем 81% в марте. Не менее важно и то, что доля «полностью не поддерживающих» выросла за месяц почти вдвое – с 6% до 11%. Тут нужно понимать, что в условиях уголовной ответственности за «дискредитацию» открытое заявление о несогласии с проведением специальной военной операции сопряжено в обывательском сознании с немалым уровнем личного риска. Если уж «криминальным» является одиночный пикет с листиком бумаги, где нет ничего, кроме восьми символов «звёздочка», то кто его знает, что присудят за слова?

Немного больше стало и тех, кто не может определиться с ответом на вопрос об «одобрении». Хотя это может быть и статистической погрешностью. А может и не быть.

Ещё один показательный момент — когда люди отвечают на «связанные» вопросы. Например, на такой.

Как видим, с большим отрывом лидируют общие гуманистические ценности — «жизнь важна» и «миру — мир!». Тогда как, например, «кровожадные бандеровцы», которых поминают с телеэкрана чуть ли не каждый день, беспокоят меньшинство сограждан. Иными словами, русские — не «орки», как бы ни тужилась пропаганда с той стороны.

Ну и ещё важный момент. Выше процитированы ответы «глубинного народа» тем, кого они в первый раз видят и кому не особо доверяют. В приватных разговорах с условно «своими» люди более откровенны.

«наконец-то провёл свою старую фокус-группу с пролетариатом среднего возраста в ближнем Подмосковье. Краткие выводы:

– Поддержка «спецоперации» – пассивная. Как некое телешоу по образцам, заложенным ещё США во время их «Бури в пустыне»: война где-то далеко, нас не касается, воюют профессионалы за деньги, болеем на расстоянии;

– Ни один не согласен лично отправиться в зону СВО или чем-то пожертвовать;

– Поражения России не желает никто;

– Примерно треть уже согласна на «ничью» – что надо заканчивать мирными соглашениями;

– все понимают, что лично им станет хуже жить, а треть считает, что будет очень сильно хуже, на уровне 1990-х или даже трагичнее;

– Примерно половина уже на себе заметили ухудшение – сокращение рабочего времени с соответствующим сокращением зарплаты (два самых распространённых сейчас варианта – переход на 4-дневную рабочую неделю или неделя через неделю).

– По-прежнему силён левый запрос в экономике (соцподдержка) и частично правый в политике, в основном в форме антимигрантских действий, так как в их среде мигранты отнимают рабочие места или сбивают плату за труд.

И это всё — классическая пролетарская среда: занятость на складах, в логистике, пекарнях и т.п.»

Кому-то может показаться нерепрезентативной социальная составляющая этой выборки, кому-то возрастная, кому-то географическая. Но в целом едва ли разговоры по душам с «простыми» людьми в других регионах России дадут принципиально иной результат. Ни в Белгороде, ни в Нарьян-Маре, ни в Хабаровске, ни в Дербенте, пожалуй, «капитулятны» и «пораженцы» не составят не только большинства, но и сколько-нибудь значимой доли населения. Уроки Горбачева, Ельцина, Козырева всё ещё сильны в памяти поколения. И даже нынешняя молодёжь не готова рассуждать в терминах «пили бы баварское “Микулинецькое”».

Отсюда и все рейтинги «подержки», которыми так любит щеголять #Кремль. Сколько-нибудь пристойной альтернативы лозунгу «Рус, сдавайся!» никто россиянам не предлагает, и даже условный сценарий «Навальный в Кремле» не даёт ни единого шанса на прекращение экономической войны Запада против России. С другой стороны, и прямая военная угроза в массовом сознании не настолько велика, чтобы «вскидывать лапки вверх»: ибо единственная несомненная сверхдержава всячески демонстрирует, готовность любой ценой избежать прямого вооружённого конфликта, способного стать спусковым крючком, а значит и сценарий «Бабченко на “Абрамсе” в Москве» в настоящее время не слишком реален…

То есть, вся «поддержка» — больше от безысходности, чем от любви. И это просто поразительно, как Запад сам буквально сплачивает «глубинный народ» вокруг Национального Лидера™.

Зачем? Бог весть. Но, может быть, он тоже не может по-другому?

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