Время не реально и все происходит одновременно

Время – это просто иллюзия, состоящая из человеческих воспоминаний, все, что когда-либо было, будет и происходит прямо сейчас. Так считают ученые, стремящиеся разгадать одну из тайн Вселенной.

В законах физики нет ничего, что указывало бы на то, что время должно двигаться в каком-то известном нам направлении. Законы физики симметричны, то есть время могло легко двигаться в обратном направлении, как и вперед.

Действительно, некоторые приверженцы теории Большого взрыва говорят, что время побежит назад, когда Вселенная перестанет расширяться и начнет сжиматься.

Некоторые физики пришли к выводу, что время – это просто человеческая конструкция, присутствующая у нас в голове.

Они утверждают, что существует «блочная вселенная», где время и пространство связаны, иначе известная как пространство-время.

Предложенная учеными теория, подкрепленная теорией относительности Альберта Эйнштейна, утверждает, что пространство и время являются частью четырехмерной структуры, где все, что произошло, имеет свои собственные координаты в пространстве-времени. То есть прошлое и будущее все еще существуют в пространстве–времени, что делает все одинаково важным, как настоящее.

Физик из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк рассказал: «Мы можем изобразить нашу реальность либо как трехмерное место, где что-то происходит с течением времени, либо как четырехмерное место, где ничего не происходит («блочная вселенная»), и если это действительно второе, то изменения – это иллюзия, потому что ничего не меняется. Все просто есть одновременно – прошлое, настоящее, будущее».

«В любой момент мы думаем, что прошлое уже произошло, а будущее еще не существует, и что все меняется. Но все, что я когда-либо знал, это состояние моего мозга прямо сейчас. Единственная причина, по которой я чувствую, что у меня есть прошлое, заключается в том, что мой мозг содержит воспоминания».

Джулиан Барбур, британский физик, автор нескольких книг на тему времени, описывает все как серию «но».

Доктор Барбур ответил физику и писателю Адаму Фрэнку в книге «О времени: космология и культура на закате Большого взрыва»: «Когда мы живем, нам кажется, что мы движемся через последовательность нулей, и вопрос в том, что это такое?»

Он объясняет, добавляя к теории пространства-времени, где все имеет свое собственное место: «Вы можете думать об этом как о ландшафте или стране. Каждая точка в этой стране – это Настоящее, и я называю эту страну Платонией, потому что она вне времени и создана по совершенным математическим правилам».

Он добавляет, что то, что мы воспринимаем как прошлое, – это просто иллюзия, сформированная в нашем мозгу и не более.

Доктор Барбур: «Единственное, что у вас есть о прошлой неделе, – это ваша память. Но сейчас память исходит из стабильной структуры нейронов в вашем мозге».

«Единственное свидетельство прошлого Земли – это камни и окаменелости. Но это всего лишь устойчивые структуры в виде расположения минералов, которые мы рассматриваем в настоящем времени. Дело в том, что у нас есть только эти исторические записи, а у вас они есть только сейчас».