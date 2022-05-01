Оружие массового уничтожения: в США озвучили сценарии развития спецоперации России на Украине

Как известно, еще до начала специальной военной операции России обратилась к США и НАТО с призывом об обмене гарантиями безопасности. Москва настаивала, что Киев не может стать членом альянса, однако Вашингтон и Брюссель отказались от дипломатического решения нарастающего кризиса. В итоге усилился конфликт между соседними странами, а также противостояние РФ и западного мира.

Возможно, дипломатический путь является не самым убедительным вариантом решения проблемы, однако альтернатива – ожесточения конфликта, полагают аналитики американского издания The National Interest. Они выделили четыре сценария дальнейшего развития событий.

Авторы статьи озвучили варианты завершения спецоперации России. По их мнению, сегодня ситуация на Украине движется к затяжному конфликту. Стороны, как отметили в издании, занимаются перегруппировкой войск для дальнейших наступлений.

Меж тем, аналитики выразили сомнение, что Украина сможет одержать победу в этом противостоянии. Они подчеркнули, что первый вариант предполагает полную капитуляцию одной из сторон и установления мира на условиях другой. При таком развитии событий, разумеется, Киев полностью уступает Москве.

“Можно ожидать, что стойкость украинских бойцов и их боевые навыки с опытом улучшатся. Однако Украина едва ли сможет одержать над Россией решающую победу…” – пишет TNI.

К преимуществам нашей страны авторы статьи отнесли возможность воосстанавливать численность войск и боевой техники. Однако они обратили внимание, что члены НАТО накачивают Незалежную оружием.

Второй сценарий предполагает затяжной конфликт. По словам аналитиков, сейчас ситуация развивается именно таким образом. В таком случае спецоперации будет завершена путем дипломатических переговоров с учетом позиций Москвы и Киева, считают в издании.

Альтернатива – применяется оружие массового поражения. Однако в TNI не исключают и иной вариант эскалации, при котором в открытое противостояние вступят другие государства. Наконец, четвертый сценарий – разрастание кризиса до мирового уровня и усиление иных конфликтов с участием США или Китая.