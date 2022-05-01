В Австралии создали «электронный нос» для выявления поддельного виски

В результате нового исследования научные сотрудники Австралийского технологического института в Сиднее разработали электронный нос, способный быстро и точно определять качество виски, отличать оригинальный напиток от суррогата.

Новое устройство основано на восьми датчиках, которые анализируют запах образца виски с помощью различных алгоритмов, сравнивающих показатели с заранее внесенными в базу данными. Проблема поиска некачественных напитков стояла остро, поэтому систему сделали максимально быстрой и точной.

Результаты экспериментов показали, что электронный нос смог определить не только сорт виски, но и торговую марку, регион урожая с точностью до 92%. На анализ ушло всего четыре минуты.