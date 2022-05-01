“Айтишники получают по 100 тысяч, а за настоящую работу людям платят 20-30 тысяч”: Минтруд и Дума придумали, как решить проблему расслоения зарплат

Министерство труда и Госдума готовят законопроект, который положит конец проблеме расслоения зарплат в IT-сегменте и остальных сферах. Россияне часто жалуются на несправедливо высокие доходы программистов и представителей сопутствующих профессий (дизайнеров, тестировщиков, верстальщиков, составителей кода на Python).

Депутат Госдумы Владимир Жодин, отвечающий за разработку закона “О противодействии избыточной дифференциации заработных плат в отдельных сегментах труда”, назвал нынешние зарплаты айтишников “неадекватными”.

“Избиратели часто пишут мне… Ну, условно говоря: сосед-айтишник и получает 100 тысяч, ходит с иголочки, а автор письма – слесарь или машинист, получает в несколько раз меньше и живёт, соответственно, куда скромнее. Одни за год на квартиру зарабатывают, сидя за компьютером, а другим платят 20-30 тысяч, причём за настоящую работу. Это неадекватная ситуация и я думаю, все понимают, что пора “приземлять” этих программистов”, – сказал он.

Планируется, что закон установит пороговые значения зарплат в IT-сфере, а чтобы у работодателей не было соблазна превышать эти лимиты, лимит будет распространяться на все возможные премии и доплаты. В случае выявления переплаты, излишки арестуют и направят в пользу государства, а работодателя ждёт крупный штраф.

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