 

Spiegel – открытое письмо Шольцу против поставок вооружений на Украину подписали десятки тысяч человек

01.05.2022, 16:10, Разное
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28 немецких знаменитостей написали открытое письмо канцлеру Шольцу с предостережением об опасности третьей мировой войны и настоятельной просьбой не поставлять на Украину тяжёлые вооружения, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Это письмо было выложено в интернете, где, несмотря на критику со стороны политиков, его подписали уже более 100 тыс. человек.


AP

В пятницу утром на сайте журнала Emma было опубликовано открытое письмо канцлеру Олафу Шольцу, в котором 28 знаменитостей предостерегают об опасности третьей мировой войны, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Поскольку письмо было выложено в интернете в открытом доступе, подписать его могут все желающие через платформу change.org.

Как отмечает Der Spiegel, уже к полудню субботы под открытым письмом Шольцу подписались 72 тыс. человек*.

Никаких дальнейших поставок тяжёлых вооружений на Украину быть не должно, требуют подписавшиеся под обращением к канцлеру Германии. Президенту РФ Владимиру Путину нельзя давать повод для распространения войны на территорию НАТО.

Как напоминает издание, в четверг бундестаг подавляющим большинством голосов одобрил поставку тяжёлых вооружений Украине. В отличие от многих критиков, обвиняющих Шольца в бездействии, подписавшие письмо выражают свою поддержку тому, что канцлер до сих пор делал всё возможное, чтобы избежать перерастания происходящего на Украине в мировую войну.

«Поэтому мы надеемся, что вы вернётесь к своей первоначальной позиции и не будете больше поставлять тяжёлые вооружения Украине ни прямо, ни косвенно. Мы настоятельно призываем вас, напротив, сделать всё возможное, чтобы обеспечить скорейшее прекращение огня и компромисс, который смогут принять обе стороны», — призывают 28 немецких знаменитостей и десятки тысяч подписавшихся под этим обращением к канцлеру Шольцу.

По их мнению, было бы неоправданно рисковать «перерастанием этой войны в ядерный конфликт». Поставка большого количества тяжёлых вооружений могла бы сделать саму Германию участником войны. «Российский ответный ход может привести к возникновению ситуации взаимопомощи по договору о НАТО и, таким образом, к непосредственной опасности мировой войны», — говорится в письме.

Среди 28 первых подписантов — феминистка Алиса Шварцер, писатель Мартин Вальзер и научный журналист Ранга Йогешвар, а также писатель Александр Клуге, философ-правовед Райнхард Меркель, певец Райнхард Мей, артисты кабаре Герхард Польт и Дитер Нур, актёры Ларс Айдингер и Эдгар Зельге и писательница Юли Цее.

Авторы открытого письма подвергаются критике с разных сторон, пишет немецкий журнал. Например, сатирик и ведущий Ян Бёмерманн отметил, что в случае ядерного удара «интеллектуальный ущерб» будет «во всяком случае, ограниченным».

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал подписантов, назвав советы, данные в их письме, «глупыми и аморальными». Лидер партии зелёных Катрин Геринг-Экардт сослалась на анализ историка и профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, который утверждает, что каждый, кто хочет, чтобы военные действия на Украине закончились, «должен помочь украинцам выиграть как можно скорее».

Критика прозвучала и со стороны СвДП. Единственный возможный компромисс — это «полное восстановление территориальной целостности Украины», считает политик от свободных демократов Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, которая также является председателем комитета бундестага по обороне. Член парламента от СвДП Константин Кюхле назвал позицию подписантов, представленную в письме, «безумием».

Политик Левой партии Сахра Вагенкнехт, напротив, высоко оценила письмо. По её мнению, требования по предотвращению третьей мировой войны «тем более актуальны» после голосования в бундестаге, заключает немецкий журнал Der Spiegel.

* На момент написания материала ИноТВ открытое письмо канцлеру Шольцу против поставки тяжёлых вооружений на Украину подписали уже свыше 110 тысяч человек (прим. ИноТВ).



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