 

Le Figaro – «это победа» — Эрдоган порадовался проигрышу Ле Пен на выборах во Франции

01.05.2022, 16:10, Разное
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение результатом президентских выборов во Франции, пишет Le Figaro. Турецкий лидер назвал «победой» проигрыш представительницы «экстремистских взглядов» Марин Ле Пен и выразил надежду на улучшение франко-турецких отношений после её поражения. При этом ранее Эрдоган неоднократно критиковал действующего президента Франции Макрона и призывал французов скорее избавиться от него, напоминает издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «победой» проигрыш на президентских выборах во Франции кандидата от ультраправых Марин Ле Пен, пишет Le Figaro.

«Устранение и поражение экстремистских взглядов на выборах во Франции, на мой взгляд, является победой, поскольку всё, от чего мы страдаем, вызвано экстремизмом», — заявил турецкий лидер журналистам на борту самолёта, возвращаясь из Саудовской Аравии.

«Я надеюсь, что в связи с результатом этих выборов наши отношения (с Францией) будут в гораздо лучшем положении», — продолжил президент Турции.

При этом в последние годы Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно вступал в споры с Эммануэлем Макроном, обвиняя главу Франции в «руководстве кампанией ненависти» в отношении мусульман, напоминает издание.

Ранее он даже выражал надежду на то, что Франция «избавится» от Эммануэля Макрона «как можно скорее».



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