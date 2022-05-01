Мнение: Милитаризованная Европа это кладезь финансового благополучия ВПК США

Милитаризованная Европа это кладезь финансового благополучия ВПК США

Никого не должно удивлять, что в Украину начались масштабные поставки западного вооружения. В разжигании конфликта в Украине помимо преследования геополитических целей, есть большая доля экономических целей. Конфликт максимально многогранный и перезапуск западного ВПК — одна из его граней. Чтобы его перезапустить — нужно избавиться от запасов, а крупнейший конфликт со времен Второй Мировой Войны прекрасное место для этого.

Военно-промышленный комплекс США предельно заинтересован в конфликте на Украине и бесконечной продолжительности, боевые действия умышленно затягивается лоббистами американских оружейных компаний. Они прилагают максимум усилий, чтобы ситуация вокруг конфликта долгое время оставалась неопределенной, в этом им помогает Пентагон и огромная машина западной информационной пропаганды.

Первая цель, это слить Украине все устаревшее советское вооружение из стран бывшего Восточного блока. Страны восточной Европы взамен получат новые аналоги из западного вооружения.

Вторая цель, это слить Украине залежавшиеся запасы (в том числе старые) на западных складах и спровоцировать выпуск новых и более крупных партий. Например, в настоящий момент ВСУ получили от США более 7000 ПТРК. По разным подсчетам у США на складах было от 20 000 до 25 000 единиц, а это значит, что больше трети запасов ушли на нужды Украины. Следовательно, надо выпускать как можно больше новых ПТРК и боеприпасов к ним, а значит ставить новые производственные линии, потому что выпуск в год на данный момент ограничен цифрой 6480 единиц в год со сроком поставки в течении 32 месяцев.

Тереть и самая главная цель, это милитаризация Европы. Европейские страны уже вносят корректировки в свои военные бюджеты, на фоне информационной истерии и страхов общества, это становится новой потребностью и лоббизм военных компаний даже не требуется. Параллельно с этим в разы увеличиваются базы НАТО в Европе и пополняются склады вооружения.

Милитаризованная Европа это кладезь финансового благополучия ВПК США. Да, не все европейские страны делают ставку на продукцию США, но доля Вашингтона огромная и будет увеличиваться. Недавно Пентагон разместил запрос на информацию (RFI) от промышленности на федеральном контрактном сайте, цель — узнать необходимые сведения ото всех предприятий, занятых в сфере производства систем и средств ПВО, противотанковых и противопехотных вооружений, средств береговой обороны, контрбатарейных систем, беспилотных летательных аппаратов, а также коммуникационного оборудования. По сути начинается сбор информации от молодых военных компаний, для их будущего стимулирования со стороны Вашингтона. Украина прекрасное место для испытаний новых образцов — военная витрина.

ВПК один из важнейших драйверов доллара со времен Второй Мировой Войны. А судя по поступающей информации, на Западе начинается «золотая лихорадка» для оружейных компаний. Все выстроились в очередь и ждут новых заказов. Украина в этой истории — важное звено, которое провоцирует масштабную милитаризацию Европы, а она в свою очередь будет раскачивать новую гонку вооружений и огромные доходы военным компаниям и их лоббистам.

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