Олег Кашин назначен министром пропаганды ДНР

Государственные СМИ ДНР сообщают, что российский журналист в изгнании Олег Кашин указом главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина назначен на должность министра пропаганды ДНР.

Олег Кашин известен тем, что называет себя русским националистом и до последнего времени проживал в Великобритании в статусе политического беженца. Недавно журналист был внесен в список “разжигателей войны”, составленный соратниками Алексея Навального. Оппозиционеры намерены добиваться введения западных санкций в отношении фигурантов списка.

Новый министр пропаганды ДНР, по сообщениям местных СМИ, уже прибыл в республику и приступил к исполнению обязанностей. На своей первой пресс-конференции в Донецке Кашин рассказал, что ощущает на Донбассе особую русскую духовность, а также отметил дешевизну сигарет и стоматологических услуг в ДНР.

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