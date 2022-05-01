CNBC – «превратили фондовый рынок в казино» — Баффет отчитал Уолл-стрит за рискованные спекуляции

Американский миллиардер Уоррен Баффет выразил своё возмущение ситуацией на рынке ценных бумаг в США. По словам бизнесмена, спекулятивное поведение, которое всячески поощряется Уолл-стрит, фактически превратило биржу в «игорное заведение», пишет CNBC.



AP

Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет обрушился с критикой на Уолл-стрит. По словам бизнесмена, поощрение спекулятивного поведения на фондовом рынке фактически превратило его в «игорное заведение», передаёт CNBC.

91-летний Баффет выступил со своей пространной обличительной речью на ежегодном заседании акционеров. В качестве своих мишеней он выбрал инвестиционные банки и брокеров, которые уже не раз становились объектами его нападок.

«Уолл-стрит тем или иным образом делает деньги, собирая крохи, которые падают со стола капитализма, — заявил Баффет. — Они наживаются, только если им удаётся получить часть того, что делают другие. Они зарабатывают намного больше на рискованных сделках, чем на инвестициях».

Баффет посетовал на то, что крупные американские компании «превратились в покерные фишки» для спекуляций. Впрочем, он признал, что ситуация, которая может привести к «рыночным потрясениям», расширяет возможности Berkshire Hathaway.

По словам бизнесмена, только за первый квартал текущего года его компания потратила на акции $41 млрд. В том числе она увеличила долю в нефтяной корпорации Occidental благодаря «безумным вещам, которые творятся на рынке».

«Речь идёт о спекулятивной мании», — добавил давний партнёр Баффета и вице-президент Berkshire Hathaway Чарли Мангер. «Это невероятная, сумасшедшая ситуация. Я не думаю, что какая-либо здравомыслящая страна хотела бы такого исхода. С чего бы вам желать, чтобы акции вашей страны продавались в казино?» — недоумевал он.

Розничные торговцы наводнили фондовый рынок во время пандемии, подняв цены на акции до рекордных значений. Ажиотаж также подпитывался благодаря пользователям интернета, которые вдохновлялись экономическими мемами. Но в этом году ситуация на бирже изменилась, в результате чего многие из этих новых «доморощенных трейдеров» оказались в минусе, отмечает CNBC.

Во время своего выступления Баффет также заверил присутствовавших, что у Berkshire Hathaway всегда будет полно наличных, и в сложные времена она будет предоставлять кредиты компаниям «лучше, чем банки». Один из зрителей неразборчиво отреагировал на его реплику. «Это не банкир ли там кричит?» — пошутил бизнесмен.

В прошлом он неоднократно высмеивал инвестиционных банкиров, обвиняя их в «перетасовке денег». По мнению Баффета, они поощряют слияния или разделения только ради получения прибыли, а не для улучшения работы компаний, поясняет CNBC.