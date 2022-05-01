 

Пустой плакат внесли в реестр экстремистских материалов

01.05.2022, 11:11, Разное
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В федеральном реестре экстремистских материалов появился пустой плакат – его внесли туда по решению Советского районного суда г. Чебоксары (Чувашская Республика). До этого в городе шесть раз задерживали местного активиста Евгения Скрипчука, выходившего с куском белого ватмана.

Согласно описанию выявленного экстремистского материала, он представляет собой “полотнище из бумаги, картона, ткани или другого материала, где на белом или ином фоне не нанесено слов или обозначений, или же они нанесены, но имеют вид, расположение или иные признаки, нацеленные на уход от ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации”.

По данным экспертизы, пустой плакат может провоцировать у граждан, увидевших его, “неестественные умозаключения и предположения, направленные на дискредитацию органов государственной власти”, а также “склонять их к противозаконным действиям, поведению, образу мышления”. Суд согласился со всеми этими доводами.

До этого группа действующих и бывших сотрудников силовых структур написали открытое письмо к высшему руководству страны и призвали “прекратить играть в закон с предателями и позволять им уходить от ответственности”. Авторы назвали издевательством со стороны пикетчиков ситуацию, когда тех сначала задерживают за “очевидный антигосударственный выпад”, а затем их отпускает суд, не находя формальных признаков правонарушения. Некоторые из них затем ещё и требуют признать своё задержание незаконным и таким образом “просто плюют в лицо государству и силовикам”, говорится в обращении.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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