 

Мнение: Не-Первомай

01.05.2022, 10:55, Разное
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В Германии фюрера, которую сейчас натужно косплеят кремлевские, профсоюзы тоже были встроены в общую систему. Более того: уже в 33 году они были реорганизованы в Германский трудовой фронт DAF, объединяющий работников и работодателей в полном соответствии с принципом солидаризма. Фюрер DAF Роберт Лей повесился в Нюрнберге до начала процесса, написав в предсмертной записке, что не может выносить чувство стыда. В этом смысле интересно: его нынешние российские коллеги пойдут его путем или предпочтут досидеть до приговора.

Напомню, что 1 мая по изначальному смыслу — это праздник международной солидарности трудящихся. Но никак не праздник поддержки правящих капиталистических режимов. Напротив, именно 1 мая всегда был днем особо ожесточенных столкновений людей труда со своими угнетателями. Сама дата была выбрана как память о повешенных рабочих, которые выходили бороться за свои права в США против пещерной политики властей.

Источник: Эль Мюрид



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