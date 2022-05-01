 

Немецкие танки проедут по Крещатику 9 мая

01.05.2022, 9:51, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что тяжёлая военная техника из Германии прибудет в Киев к 9 мая.

Вместо традиционных празднований в этот день на Крещатике состоится смотр военной техники.

Вторжение России в УкраинуБундесвер пообещал передать Киеву 88 танков класса «Леопард» и 14 тяжёлых артиллерийских установок. Немецкие танки в сопровождении солдат Бундесвера промаршируют по Крещатику к администрации президента, где их встретят актёры местного ТЮЗа в национальных костюмах, чтобы преподнести им паляницу (традиционный украинский хлеб – ред.) и соль.

С приветственной речью к немецким солдатам обратится также предстоятель ПЦУ патриарх Филарет, который вознесёт молитву за здравие канцлера великой Германии Олафа Шольца. В финале мероприятия состоится церемония попрания ногами красных коммунистических знамён, в которой примут участие офицеры НАТО и украинские националисты.

– Евроинтеграция Украины – священный долг Германии, предписанный нашими предками и нашей великой историей. Со времён Генриха Птицелова и Генриха Льва наши войска не оставляют попыток вернуть Галицию и Лодомерию обратно в состав Германии. За метром метр наши танки продвигаются по украинской земле, чтобы противостоять российской агрессии, потому что Германия, как и Украина, для наш превыше всего, – заявил командующий танковой маршевой бригадой полковник Йозеф Розенбергер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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