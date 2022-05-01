Когда вернётся Тимур – Личное мнение

Компактный рэппер Тимур вывел в свет модель Валю. Как я подозреваю, этим он ясно дал всем понять, что это очень серьёзно:

https://t.me/lenamiro/11441

Тимур брутален в коричневом кожаном пиджаке и кепке. Валя немного сутула — пытается наклониться, чтобы дотянуться до уровня своего спутника.

В общем, прекрасная пара.

Теперь можно окончательно признать, что все попытки Шишковой похудеть хоть ещё немного и помыть полы у Симоны Яковлевны не принесли желаемого результата.

Тимур выгуливает Валю, Алёна сидит дома.



Фото: Соцсети

Будет ли у Шишковой ещё один шанс вернуть Тимурку? Я думаю, что ближе к 50 он появится.

Тимур сменит Валю на Юлю. Юлю — на Аню. Аню — на Маню, и через 15-20 лет угомонится.

В этот момент, если сильно ждать на берегу, можно будет выскочить из кустов с криком: «Как долго я тебя ждала, Георгий»! Ну, в смысле не Георгий, конечно, а Тимур.

К тому времени Тимурка тоже устанет от презентаций. Начнёт забывать имена моделей и успокоится. А тут — ты.

Жди Шишкова, жди. Не теряй надежды. Ждущий — дождётся.

А вы кого-нибудь ждёте? И как — вернулись к вам?

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