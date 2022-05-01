 

Когда вернётся Тимур – Личное мнение

01.05.2022, 9:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компактный рэппер Тимур вывел в свет модель Валю. Как я подозреваю, этим он ясно дал всем понять, что это очень серьёзно:

https://t.me/lenamiro/11441

Тимур брутален в коричневом кожаном пиджаке и кепке. Валя немного сутула — пытается наклониться, чтобы дотянуться до уровня своего спутника.

В общем, прекрасная пара.

Теперь можно окончательно признать, что все попытки Шишковой похудеть хоть ещё немного и помыть полы у Симоны Яковлевны не принесли желаемого результата.

Тимур выгуливает Валю, Алёна сидит дома.


Фото: Соцсети

Будет ли у Шишковой ещё один шанс вернуть Тимурку? Я думаю, что ближе к 50 он появится.

Тимур сменит Валю на Юлю. Юлю — на Аню. Аню — на Маню, и через 15-20 лет угомонится.

В этот момент, если сильно ждать на берегу, можно будет выскочить из кустов с криком: «Как долго я тебя ждала, Георгий»! Ну, в смысле не Георгий, конечно, а Тимур.

К тому времени Тимурка тоже устанет от презентаций. Начнёт забывать имена моделей и успокоится. А тут — ты.

Жди Шишкова, жди. Не теряй надежды. Ждущий — дождётся.

А вы кого-нибудь ждёте? И как — вернулись к вам?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Американские политологи призвали США признать неготовность Украины стать частью Запада и НАТО

19.09 / Доктора сообщили о мощном противовоспалительном природном средстве

15.03 / Брак ради прописки, отношения с Сургановой, дети от тайного отца: как живет Диана Арбенина

18.01 / Чеснок назван панацеей от холестерина и множества болезней

26.10 / Диетолог назвала фрукты, которые помогут спастись от COVID-19

09.08 / Мнение: Агония

15.09 / Эксперт назвал пять уловок для отпугивания телефонных мошенников

25.03 / Негативные высказывания в адрес других людей формируют у детей предвзятое отношение

21.09 / Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет

25.07 / Мнение: Прикрылись ветеранами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика