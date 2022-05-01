 

Покупать новостройку с ремонтом или нет – отвечает эксперт по недвижимости

01.05.2022, 8:54, Разное
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По словам специалиста, рост цен на стройматериалы имеет место, они подорожали примерно на 30% из-за скачка курса доллара. “Вторая причина – возросла стоимость логистики, а третья – это дефицит материалов”, – добавила эксперт. Она отметила, что ремонт в целом стал дороже, несмотря на то что некоторые поставщики стараются держать цены на том же уровне, так как у них есть остатки на складах и какие-то запасы. “Но не будем забывать, что товар в будущем придется заказывать товар по договору поставки, конечно, цены будут расти, если прогнозируется дефицит или если будет еще скачок курса доллара”, – предупреждает Арина Лац.

Но все сказанное не означает, что выгоднее купить новостройку с ремонтом, потому что ремонт в квартире бывает вполне бюджетный, он не всем подойдет. “Хотя, конечно, если это новостройка люксового сегмента, то тогда, возможно, можно обсудить с застройщиком цвет стен, плитки, обоев и сделать более-менее ремонт под себя из более качественных материалов. Но при приемке недвижимости, до подписания акта приемки, нужно проследить качество ремонта. Если что-то не устраивает, просто не подписывать акт. Все нужно контролировать”, – говорит эксперт.

Если у застройщика надежные подрядчики, то в этом случае действительно выгоднее взять квартиру с ремонтом. Но в случае, если это обычная новостройка с черновой отделкой, то покупатели могут сэкономить на материалах – что-то взять по акции, что-то сделать самостоятельно.

В любом случае, по словам специалиста по недвижимости, все зависит от желания клиента. Некоторым проще заехать в квартиру и уже потом сделать ремонт под себя, а кому-то, наоборот, хочется сразу въехать в жилье, отвечающее их представлению о комфорте.

По словам Арины Лац, момент, о котором не стоит забывать, – большая часть недвижимости в новостройках приобретается в ипотеку. Очень часто у тех, кто приобретает в кредит, деньги уходят на первоначальный взнос.

“Либо же материнский капитал становится первоначальным взносом, и у семей фактически нет денег на ремонт. Поэтому люди готовы брать квартиры с ремонтом от застройщика, жить, а уже потом делать по своему вкусу, по своим возможностям”, – говорит специалист.



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