Мнение: Ликбез по беспилотникам

Ликбез по беспилотникам…

После некоторых раздумий решил написать небольшую заметку о беспилотниках и мультикоптерах, которые неравнодушные граждане покупают в помощь нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Побудило меня к написанию этой заметки тот факт, что ко мне обращается много людей с разными вопросами и у меня складывается такое ощущение, что благие намерения этих людей сталкиваются с абсолютным незнанием ими предмета или той мат части изделий, которыми они хотят оказать помощь нашим бойцам.

Начнем с того, что существует два класса мультикоптеров или кому удобней БПЛА, которые неравнодушные граждане могут приобрести в помощь бойцам.

Первый класс – это мультикоптеры или БПЛА гражданско-бытового назначения. К этому классу относятся различные мультикоптеры, которые можно приобрести в розничной торговой сети. Это изделия типа: DJI Phantom; DJI Mavic и даже DJI Matrice, а также аналогичные мулитикоптеры и БПЛА других торговых марок.

Второй класс – это специализированные мультикоптеры или БПЛА, которые разрабатываются и поставляются в интересах специальных государственных служб и ведомств. Типичные представители этого класса мультикоптер R.A.L. X6T, различные беспилотные воздушные судна компании ZALA AERO, и другие подобные им.

Сейчас, наиболее доступный и востребованный в войсках класс мультикоптеров и БПЛА, это именно те беспилотники, которые имеют гражданско-бытовое назначение. Но тут тоже есть нюансы. Эти беспилотники имеют весьма разные технические характеристики и могут быть пригодны для решения далеко не всех задач.

Эти гражданско-бытовые мультикоптеры или БПЛА можно разделить на дневные и ночные, и которые в свою очередь можно разделить еще на три группы ближняя, средняя и дальняя разведка.

К мультикоптерам или БПЛА гражданско-бытового назначения, которые могут выполнять задачи в ночных условиях относятся следующие типы изделий:

DJI Matrice 300 или DJI Matrice 30Т с комплектом дополнительного оборудования, а именно специализированная камера и тепловизор. Стоимость такого комплекта порядка 4 – 5 миллионов рублей, в зависимости от характеристик дополнительного оборудования. Этот мультикоптер или БПЛА может решать целый спектр задач по разведке и целеуказанию на больших и средних дистанциях – от 5 километров и выше.

Mavic 2 Enterprise Advanced и Mavic 2 Enterprise Dual. Эти модели мультикоптеров или БПЛА отличаются размером матрицы тепловизора. У Mavic 2 Enterprise Advanced матрица тепловизора 640×512 @30 Гц и цифровой зум в 16х, что ему уже позволяет вести наблюдение на средних дистанциях – до 2 километров, а у Mavic 2 Enterprise Dual 640×480 без масштабирования картинки, то есть на ближних дистанциях не более одного километра. В дневных условиях оба мультикоптера за счет хорошей оптической матрицы и разрешения видео формата 4к могут вести наблюдение за противником на дистанции 2 – 3 километра. Соответственно цена первого мультикоптера составляет более миллиона рублей, а более простая версия Enterprise Dual стоит порядка полумиллиона рублей.

Теперь что касается мультикоптеров или БПЛА гражданско-бытового назначения, которые пригодны для работы исключительно в светлое время суток.

Начнем с ближней разведки. По своей сути, это задачи, посмотреть, что находится за ближайшим домом, лесопосадкой, холмом, все то, что находится в пределах 1 – 1,5 километрах.

Характерные представители этого класса, DJI Mini SE и DJI Mini 2. Эти достаточно небольшие мультикоптеры могут решать ближайшие задачи по наблюдению и способны вести передачу видеоинформации на дистанции до 2 – 3 километров. Это их максимальная дистанция работы, на которой они эффективны. Время непрерывного полета на одном аккумуляторе таких мультикоптеров составляет в среднем порядка 20 минут. Условно говоря, этот мультикоптер способен решать тактические задачи разведки в интересах взвода или роты. Стоимость таких изделий находится в пределах 100 тыс. рублей.

Следующие представители семейства DJI, которые могут быть использованы на средних дистанциях разведки, это мультикоптеры или БПЛА типа Mavic 2 Pro, DJI Mavic Air 2S или Mavic 2 Zoom. Эти мультикоптеры или БПЛА уже имеют достаточно хороший аккумулятор и более продвинутую камеру, за счет чего они могут находится в воздухе уже до 30 минут и вести разведку с дистанции до 5 километров. По большому счету, эти мультикоптеры могут решать тактические задачи разведки или целеуказания в интересах батальона. Стоят подобные изделия от 200 до 350 тыс. рублей, в зависимости от комплектации.

Отдельно хотелось бы сказать на счет мультикоптера или БПЛА типа DJI Mavic 3.

Несмотря на то, что это более современная версия мультикоптера и он имеет более выдающиеся характеристики по сравнению со своими младшими моделями, такие как время нахождения в полете до 40 минут и видеокамеру повышенной четкости, тем не менее, решать задачи по тактической разведке он скорее может в интересах батальона, то есть, до 5 километров. Стоимость такого изделия в зависимости от комплектации от 400 до 950 тыс. рублей.

Необязательно ориентироваться только на продукцию известной фирмы DJI. Есть и другие производители подобных мультикоптеров или БПЛА гражданско-бытового назначения. Мультикоптеры фирмы DJI тут я привел, так сказать, в качестве идеального образца, на который можно ориентироваться.

Что же касается специализированных БПЛА или мультикоптеров, то они могут решать совершенно разные задачи, но цена на подобные изделия, за редким исключением, составляет свыше 5 миллионов рублей.

Сейчас мы с нашими партнерами, как раз разрабатываем проект разведывательного мультикоптера повышенного могущества, который оставаясь незаметным для противника, сможет осуществлять разведку целей противника на дистанциях до 10 километров, то есть решать задачи в интересах артиллеристских батарей по целеуказанию и корректировке огня. Но стоимость такого изделия вряд ли будет ниже 7 миллионов рублей.

О ходе реализации этого проекта я обязательно сообщу…

А если кто-то из наших уважаемых и состоятельных сограждан хочет поддержать наш проект, дабы этот разведывательный БПЛА повышенного могущества был разработан в кратчайшие сроки и как можно быстрее начал поступать в войска, то наши двери открыты. Мы рады всем. Готовы обсуждать все вопросы. В конце концов, нам нужна победа и выполнение тех задач, которые поставил Президент России. Только мы хотим помочь это сделать армии максимально бережливым способом по отношению к жизням наших солдат. Чем эффективнее в их руках будет оружие, тем проще и безопаснее им будет решать те задачи, которые им поставил наш Президент России…

(с)Владимир Орлов

https://soldier-moskva.livejournal.com/564227.html – цинк

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