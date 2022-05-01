Красная горка: приметы и традиции в праздник 1 мая

История

Красная горка отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В 2022 году праздник выпадает на 1 мая. Несмотря на то, что он является православным, у него языческие корни. Этот день у далеких предков считался началом долгожданной весны, а верующие посвящали его молитвам святому апостолу Фоме.

В первой половине дня люди предпочитали поминать усопших, а вечером – собираться всей деревней на народных гуляньях. В основном, такие мероприятия посещали молодые одинокие юноши и девушки. Если пара начала свои отношения благодаря встрече на Красную горку, они будут крепкими. По крайней мере, так считали предки.

Кстати, название этого праздника незамысловатое. Народные гулянья проходили как раз-таки на возвышенности, а слово “красная” раньше означало “красивая”.

Традиции

Как уже было сказано ранее, этот праздник был особенным для одиноких молодых людей. В этот православный праздник проводили различные обряды, связанные с любовью и счастьем. А еще женщины очерчивали село бороной, заключая его в круг, а также читали молитвы во время этого процесса. Все это ради спасения местности от бед и неурожая.

Что нельзя делать 1 мая

На Красную горку нельзя ни с кем ругаться, потому что не удастся помириться до самой Троицы. Запрещается рассказывать, что человек умывается той же водой, которой омывает иконы, иначе можно сглазить богатство. А еще нельзя поминать усопших, употребляя крепкие напитки.

Приметы

Если загадать желание и бросить монетку в водоем, оно исполнится.

Если приснился умерший родственник, значит, он приглядывает и оберегает.

Если одинокий человек остался на Красную горку дома, значит, он никогда не женится.