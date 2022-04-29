Мнение: СВО на Украине. Разрушенные мифы.

СВО на Украине. Разрушенные мифы.

1. Танк на поле боя устарел.

2. Танки невозможно эффективно применять в городской застройке.

3. Байрактар – непобедимое оружие.

4. Будущее за компактными профессиональными армиями.

5. Тактические дроны не нужны.

6. Дивизии/корпуса/армии не нужны, достаточно бригад.

7. Мобилизационная экономика не нужна.

8. ЧВК не нужны. И вообще, ЧВК в России не существует.

9. Концепция массированного артиллерийского подавления ушла в прошлое.

10. В России разучились делать ракеты.

11. Сильный флот на Черном море не нужен.

12. "Панцирь" ни на что не годен.

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