 

Мнение: СВО на Украине. Разрушенные мифы.

29.04.2022, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

СВО на Украине. Разрушенные мифы.

1. Танк на поле боя устарел.
2. Танки невозможно эффективно применять в городской застройке.
3. Байрактар – непобедимое оружие.
4. Будущее за компактными профессиональными армиями.
5. Тактические дроны не нужны.
6. Дивизии/корпуса/армии не нужны, достаточно бригад.
7. Мобилизационная экономика не нужна.
8. ЧВК не нужны. И вообще, ЧВК в России не существует.
9. Концепция массированного артиллерийского подавления ушла в прошлое.
10. В России разучились делать ракеты.
11. Сильный флот на Черном море не нужен.
12. "Панцирь" ни на что не годен.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.05 / Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

16.12 / «Я не ожидала от жизни такого»: Анна Кошмал не сдержала слезы, вспоминая роль в «Сватах»

14.09 / 9 признаний мужчин после первого опыта совместного проживания с девушкой

24.05 / Гражданин Белоруссии испражнился на здание Международного суда ООН в Гааге

06.09 / В Санкт-Петербурге подбросили наркотики не тому Вишневскому

29.08 / В гостях у Джастина и Хейли Бибер: экскурсия по их новому особняку с десятью ванными комнатами

06.12 / 39-летняя жительница Саратова стал первым человеком на Земле, прошедшим игру The Sims 2

03.06 / Мнение: Можно ли в России жить на пособия, отцовский капитал и растущее лестадианство

24.10 / Мнение: О большом конфузе и последней осени Путина

09.12 / Пообщавшийся с Путиным Байден проигнорировал просьбы Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика