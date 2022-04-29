Мнение: СВО на Украине. Разрушенные мифы.
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СВО на Украине. Разрушенные мифы.
1. Танк на поле боя устарел.
2. Танки невозможно эффективно применять в городской застройке.
3. Байрактар – непобедимое оружие.
4. Будущее за компактными профессиональными армиями.
5. Тактические дроны не нужны.
6. Дивизии/корпуса/армии не нужны, достаточно бригад.
7. Мобилизационная экономика не нужна.
8. ЧВК не нужны. И вообще, ЧВК в России не существует.
9. Концепция массированного артиллерийского подавления ушла в прошлое.
10. В России разучились делать ракеты.
11. Сильный флот на Черном море не нужен.
12. "Панцирь" ни на что не годен.
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Источник: Colonel Cassad
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