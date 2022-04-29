 

Insider – Трамп оживил свою новую соцсеть знаменитой опечаткой из Twitter

29.04.2022, 20:53, Разное
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Спустя более двух месяцев молчания бывший президент США опубликовал новый пост в своей социальной сети Truth Social. Причём к фразе о своём возвращении он добавил хештег, напоминающий подписчикам о его знаменитой «случайной опечатке» в Twitter, которая вызвала тогда множество дискуссий и домыслов. Однако смысл такой публикации остаётся загадкой, пишет Insider.


AP

Бывший президент США Дональд Трамп снова появился на созданной им социальной платформе Truth Social после месяцев молчания, напомнив подписчикам о своей ставшей знаменитой загадочной опечатке в Twitter, сообщает Insider. Трамп опубликовал фотографию, изображающую, как он стоит на лужайке своей резиденции в Мар-а-Лаго и смотрит на экран смартфона.

Подпись к этой фотографии гласит: «Я ВЕРНУЛСЯ! #COVFEFE», — напоминая пользователям Truth Social о его старой оплошности, говорится в статье. В 2017 году Трамп опубликовал в социальной сети Twitter, которая позднее заблокировала ему доступ, этот загадочный набор букв, поясняет Insider. Непонятная публикация в то время вызвала множество дискуссий и предположений — от случайной опечатки до шпионских теорий заговора. 

Хотя это бессмысленное слово, которое появилось на странице Трампа, занимавшего в тот момент пост президента США, ранним утром 31 мая 2017 года, было в конечном итоге затем удалено, пользователи социальных сетей быстро превратили его в популярный мем. Однако не очень ясно, с какой именно целью Трамп решил вспомнить об этом, включив хэштег #COVFEFE в новый пост в своей новой соцсети, говорится в статье. 

Аккаунт бывшего президента США был навсегда заблокирован в Twitter в январе прошлого года после того, как руководство этой социальной платформы пришло к выводу, что страница Трампа «использовалась для подстрекательства к насилию» во время бунта в Капитолии, пишет Insider. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter даже в том случае, если его аккаунт будет разблокирован новым владельцем этой соцсети Илоном Маском. 

На данный момент число подписчиков экс-президента в Truth Social превышает 2 миллионов человек — однако это составляет лишь малую часть от максимального количества его последователей в Twitter, где на него было подписано более 88 миллионов человек, отмечается в статье. Новой публикацией Трампа в его соцсети поделились более 68 тыс. раз, и около 178 тыс. пользователей поставили там отметку «мне нравится». 

С момента запуска своей новой социальной платформы в феврале Трамп не занимался там активными публикациями, при этом из-за медленного запуска платформа была не очень активно принята публикой, говорится в статье. Кроме того, сам бывший президент недавно публично оговорился во время митинга в Огайо, по ошибке назвав свою соцсеть Truth Central вместо Truth Social, напоминает Insider.



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