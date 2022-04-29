Мнение: Рост потребления яиц, импотенция из-за фастфуда и уход японского табака

1. Россия входит в топ-10 стран мира по потреблению куриных яиц на душу населения. Мы уже около 15 лет обгоняем по этому показателю США и перегоняем показатели времён РСФСР. В прошлом году мы поставили очередной рекорд – россияне в среднем поглощают по 17 килограмм яиц в год (308 штук, то есть почти по одному яйцу каждый день):

https://genby.livejournal.com/985724.html

В среднем в мире потребляют всего 140 яиц на человека в год. Ещё одна наглядная иллюстрация к известному факту — современная Россия входит в число наиболее сытых стран на нашей планете.

2. Интересно, как уход Макдональдса из России скажется на демографической ситуации:

https://moslenta.ru/news/city/nazvany-uvelichivayushie-risk-impotencii-produkty-26-04-2022.htm

Пищу, которая повышает риск импотенции, назвали эндокринолог Мария Бакутина и уролог Гусейин Садыков. В стоп-листе оказались продукты с добавлением лакрицы и фастфуд, пишет «Газета.Ru».

Опасность лакрицы, по словам Садыкова, заключается в блокировке фермента, отвечающего за трансформацию андростендиона в тестостероне.

Фастфуд вызывает переизбыток соли, жиров и углеводов в организме. Злоупотребление такой пищей приводит к ожирению, повышению уровня холестерина в крови, гормона пролактина и эстрогенов, а также к атеросклерозу и снижению продукции тестостерона. Это вызывает импотенцию.

«Доказано, что после употребления фастфуда уровень тестостерона в течение часа падает на 25 процентов и остается сниженным еще на протяжении четырех часов», — рассказала Бакутина.

3. Ещё одна компания, уходу которой из России некоторые обрадуются:

https://lenta.ru/news/2022/04/28/tabak/

Japan Tobacco Inc., крупнейший производитель табачных изделий в России, думает уйти из страны, сказано на сайте компании. Также производитель собрался сменить собственника своего российского подразделения.

Еще в марте Japan Tobacco приостановил новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Компания продолжает оценивать различные варианты развития своего бизнеса в России, включая потенциальную передачу права собственности, отмечено в сообщении.

Россия — один из крупнейших рынков для JTI. У компании стране четыре завода и около четырех тысяч сотрудников. В портфель Japan Tobacco входят Winston, Camel, Sobranie, «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка» и другие. В марте Philip Morris International Inc. задумалась над возможным уходом с российского рынка.

Ранее в марте о возможном уходе с российского рынка высказалась также американская Philip Morris International Inc, производитель сигарет «Мальборо».

Понятное дело, в случае ухода японо-американских табачников цена на сигареты не изменится. Но, по крайней мере, на вредных привычках россиян будут зарабатывать компании, которым придётся размещать заработанное внутри России.