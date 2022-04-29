Le Figaro – Орбан остался в одиночестве в Европе

Если раньше Виктор Орбан пользовался поддержкой других европейских политиков, которые выступали за приоритет национальных интересов над общеевропейскими, то теперь в некоторых странах эти силы проиграли на выборах, а Польша, например, отвернулась от Венгрии из-за разных позиций по Украине. Поэтому, пишет Le Figaro, Орбан остался в изоляции в Европе.



AP

В Венгрии в начале апреля были парламентские выборы, и их результаты упрочили позиции Виктора Орбана. Но, как пишет Le Figaro, он не может в полной мере насладиться победой, поскольку на европейском пространстве его друзья терпят поражение. На выборах во Франции проиграла Марин Ле Пен, чья кампания финансировалась венгерским банком, а в Словении проиграла партия премьер-министра Янеша Янзы, тоже близкого Орбану.

К тому же в ЕС «тиски начинают сжиматься» в отношении нарушений верховенства права в Венгрии. Как отмечает автор статьи, с тех пор, как партия Орбана покинула общеевропейскую группу и ушла его защитница Меркель, премьер-министр Венгрии лишь всё больше самоизолируется внутри ЕС.

Прежде Орбан мог хотя бы рассчитывать на поддержку союзников из стран Вышеградской группы: Польши, Чехии, Словакии. Но в конце 2021 года в Чехии проиграл Андрей Бабич, а годом ранее в Словакии победила антикоррупционная партия. Так что ситуация изменилась. А с конца февраля отношения обострились и с Польшей, которая требует жёстких мер против России. Так, Орбану Польша ставит в упрёк и то, что после переизбрания ему стоило бы приехать в Варшаву, а он направился в Ватикан. И если раньше Польша и Венгрия стояли единым фронтом против Брюсселя, то теперь Варшава стала гораздо ближе с Евросоюзом.

Сам Орбан хотел бы сохранить добрые отношения с Владимиром Путиным. Он постоянно призывает к миру и повторяет, что Венгрия приняла полмиллиона украинских беженцев, но Будапешт никакой военной помощи Украине не отправлял. И отправлять не собирается, как отмечают эксперты. Больше того, Будапешт не хочет, чтобы через его территорию проходило оружие, которое будут направлять другие страны: ни по земле, ни по воздуху.

В Польше и Чехии сделали выводы и отменили своё участие в намеченной на конец марта встрече в Будапеште. Орбан также противится европейскому эмбарго на российские энергоносители, тем более что его страна от них очень зависит. Для него это красная линия. Венгрия уже дала понять, что согласна платить за газ в рублях. А это нарушит европейские санкции против России.

Кроме того, Орбан высказался о том, что сейчас всюду царят манипуляции, поэтому по поводу любых вменяемых РФ преступлений нужно провести честное расследование. «Когда премьер-министр Орбан говорит, что не видит ясно, что произошло в Буче, нужно посоветовать ему отправиться к офтальмологу», — заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Так что можно сказать, что Вышеградская группа выдохлась, а стремление их создать группу, объединяющую националистов ЕС, отдаляется во времени.

Но при этом Орбан не блокировал ни выделение финансов на помощь Украине, ни антироссийские санкции. Он старается максимально дистанцироваться от Брюсселя, но при этом так, чтобы не порвать с ним связи. Однако такой позиции ему будет всё сложнее и сложнее придерживаться, предупреждает Le Figaro.