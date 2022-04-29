Франция задумалась, что делать, если РФ прекратит поставлять ей газ

Россия прекратила поставки газа Болгарии и Польше, которые весьма зависимы от российских энергоресурсов. Франция зависима в меньшей степени, но она решила подготовиться к подобному сценарию и запастись газом к следующей зиме, а также обсуждает создание новой инфраструктуры для приёма сжиженного газа из США, пишет Le Monde.



AP

Как собирается реагировать Франция, если Кремль перекроет газовые вентили, задаётся вопросом журналист Le Monde. По его словам, Франция в этом вопросе обладает такими альтернативами, каких нет у Болгарии и Польши, которые российского газа уже лишились. При этом в Болгарии 75% импорта газа шло из России, а в Польше — 55%.

Франция зависит от РФ в импорте газа всего на 17%. Главный её поставщик — Норвегия, которая обеспечивает 36% поставок газа во Францию. Ещё 8% приходит из Алжира, 7,5% — из Нидерландов и столько же из Нигерии. Так что вопрос на самом деле для разных европейских стран стоит по-разному.

Ещё один фактор заключается в том, что газ в структуре потребления Франции составляет 16%, тогда как в Германии — почти 25%, поскольку атомная энергетика там идёт на убыль. В Италии всё ещё хуже, поскольку там потребность в газе достигает 40%, ведь она уже отказалась от атомных электростанций.

Но поскольку газовые сети разных европейских стран взаимосвязаны, эта проблема имеет трансграничный характер. Последние годы поставки из РФ закрывали примерно 40% потребности ЕС в газе. Если в одночасье российского газа не станет, то для энергетики наступит новый мир: она испытает физический шок и беспрецедентный ценовой шок, предупреждает генеральный директор компании Engie Катрин Макгрегор.

Сегодня французские эксперты изучают разные варианты: диверсификация поставок, добровольное сокращение потребления, оптимизация запасов, совместные закупки. Всё это должно помочь вывести Европу из-под «ультразависимости» от поставок российских углеводородов. 8 марта Европейская комиссия предложила амбициозный план, который должен сократить на две трети поставки до конца этого года. Таким образом она хочет не ждать, когда РФ будет вводить свои меры, как в случае с Болгарией или Польшей, а наоборот, самостоятельно вводить санкции против России.

Европа уже ввела эмбарго на российский уголь. Страны Балтии предлагали отказаться и от российского газа. Французская компания Engie наращивает контракты по закупке сжиженного газа из США. Впрочем, против методов добычи сланцевого газа, которым пользуются в Штатах, выступают экологи. Помимо прочего, для сжиженного газа нужна и инфраструктура. Компания TotalEnergies ведёт переговоры с французским правительством о создании платформы для хранения и переработки газа в порту Гавра. Во Франции уже существуют четыре подобных терминала.

Во Франции на данный момент обеспокоенность в основном касается того, чтобы заполнить подземные газохранилища. Этим там будут заниматься весной и летом, чтобы запасы остались на зиму, для отопления. При этом возможности Франции по запасам газа на данный момент составляют четверть от ежегодного потребления.

Ещё до нынешних событий Франция столкнулась со сложностями из-за резкого возобновления экономической активности после пандемии. Цены на газ на грядущее лето могут оказаться выше зимних, и это вызывает обеспокоенность у экспертов. К этому добавляется инфляция, которая царит на континенте. В марте она составила 7,5% годовых для всей зоны евро и 4,5% для Франции — это самый высокий показатель с 1985 года, пишет Le Monde.