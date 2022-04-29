 

Франция задумалась, что делать, если РФ прекратит поставлять ей газ

29.04.2022, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия прекратила поставки газа Болгарии и Польше, которые весьма зависимы от российских энергоресурсов. Франция зависима в меньшей степени, но она решила подготовиться к подобному сценарию и запастись газом к следующей зиме, а также обсуждает создание новой инфраструктуры для приёма сжиженного газа из США, пишет Le Monde.


AP

Как собирается реагировать Франция, если Кремль перекроет газовые вентили, задаётся вопросом журналист Le Monde. По его словам, Франция в этом вопросе обладает такими альтернативами, каких нет у Болгарии и Польши, которые российского газа уже лишились. При этом в Болгарии 75% импорта газа шло из России, а в Польше — 55%.

Франция зависит от РФ в импорте газа всего на 17%. Главный её поставщик — Норвегия, которая обеспечивает 36% поставок газа во Францию. Ещё 8% приходит из Алжира, 7,5% — из Нидерландов и столько же из Нигерии. Так что вопрос на самом деле для разных европейских стран стоит по-разному.

Ещё один фактор заключается в том, что газ в структуре потребления Франции составляет 16%, тогда как в Германии — почти 25%, поскольку атомная энергетика там идёт на убыль. В Италии всё ещё хуже, поскольку там потребность в газе достигает 40%, ведь она уже отказалась от атомных электростанций.

Но поскольку газовые сети разных европейских стран взаимосвязаны, эта проблема имеет трансграничный характер. Последние годы поставки из РФ закрывали примерно 40% потребности ЕС в газе. Если в одночасье российского газа не станет, то для энергетики наступит новый мир: она испытает физический шок и беспрецедентный ценовой шок, предупреждает генеральный директор компании Engie Катрин Макгрегор.

Сегодня французские эксперты изучают разные варианты: диверсификация поставок, добровольное сокращение потребления, оптимизация запасов, совместные закупки. Всё это должно помочь вывести Европу из-под «ультразависимости» от поставок российских углеводородов. 8 марта Европейская комиссия предложила амбициозный план, который должен сократить на две трети поставки до конца этого года. Таким образом она хочет не ждать, когда РФ будет вводить свои меры, как в случае с Болгарией или Польшей, а наоборот, самостоятельно вводить санкции против России.

Европа уже ввела эмбарго на российский уголь. Страны Балтии предлагали отказаться и от российского газа. Французская компания Engie наращивает контракты по закупке сжиженного газа из США. Впрочем, против методов добычи сланцевого газа, которым пользуются в Штатах, выступают экологи. Помимо прочего, для сжиженного газа нужна и инфраструктура. Компания TotalEnergies ведёт переговоры с французским правительством о создании платформы для хранения и переработки газа в порту Гавра. Во Франции уже существуют четыре подобных терминала.

Во Франции на данный момент обеспокоенность в основном касается того, чтобы заполнить подземные газохранилища. Этим там будут заниматься весной и летом, чтобы запасы остались на зиму, для отопления. При этом возможности Франции по запасам газа на данный момент составляют четверть от ежегодного потребления.

Ещё до нынешних событий Франция столкнулась со сложностями из-за резкого возобновления экономической активности после пандемии. Цены на газ на грядущее лето могут оказаться выше зимних, и это вызывает обеспокоенность у экспертов. К этому добавляется инфляция, которая царит на континенте. В марте она составила 7,5% годовых для всей зоны евро и 4,5% для Франции — это самый высокий показатель с 1985 года, пишет Le Monde. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / В Хабаровском крае проходят многотысячные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

01.11 / Жители деревни Изенгардово под Оренбургом пожаловались на притеснения эльфами на почве расовой неприязни

21.04 / Названы основные признаки истощения организма

04.12 / Мнение: Эдакая незадача

23.09 / Мнение: Шашни Путина и ВОЗ

11.08 / Сравнение с Королевой и сплетни о разводе: что известно о браке Проскуряковой и Николаева

03.07 / В NASA намерены сбить с курса астероид Dimorphos

04.08 / Лукашенко отменяет речь о положении в стране из-за плохого состояния здоровья

24.06 / Наталья Гайнова: у нас камерный район, тихий, размеренный со своим течением времени

03.05 / Депутаты, избранные в Госдуму в 20 лет, смогут уйти на пенсию в 30

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика