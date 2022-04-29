 

От фасадов до памятников: Собянин рассказал, как проходила весенняя уборка города

29.04.2022, 9:58, Разное
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В Москве завершилась весення уборка города. Столица засияла чистотой и новыми красками. Об этом на своем сайте сообщил мэр Сергей Собянин.

Каждую весну Москва полностью преображается. Почти месяц городские службы приводили город в порядок после зимы. Они мыли, красили и ремонтировали тысячи городских объектов, в том числе мосты, тоннели, подземные переходы, набережные, фонтаны и памятники, а также дворы и общественные территории. Обновили детские и спортивные площадки, отремонтировали и покрасили скамейки. Провели озеленение.

Памятники проверили на предмет повреждений и отмыли при помощи специального щадящего раствора. В порядок привели Триумфальную арку на Кутузовском проспекте и монумент Победы на Поклонной горе. Там коммунальщики провели целых восемь часов. В городе помыли дорожные покрытия, смыли мазутные и масляные пятна после зимы. Обновили разметку.

К открытию подготовили фонтаны “Дружба народов” и “Каменный цветок” на ВДНХ.

К масштабной уборке присоединились и горожане. 16 апреля более 982 тысяч москвичей вышли на субботник. Люди высадили 785 деревьев и 5,5 тысячи кустарников и собрали около 260 тысяч кубов мусора.

К майским праздникам Москва готова радовать горожан и гостей чистотой и уютом.



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