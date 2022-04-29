 

Нераскаявшимся артистам запретят выступать в крупных городах

29.04.2022, 9:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минкульт утвердил новую федеральную программу патриотического воспитания артистов.

Ключевым пунктом для деятелей искусства и культуры, заявивших о намерении покинуть Россию с 24 февраля 2022 года, при возвращении на Родину станет искреннее раскаяние перед российским народом.

Покаяние следует приносить в форме видеообращения по утверждённому Минкультом тексту. В нём артист приносит извинения соотечественникам за не проявленный в тяжёлое для страны время патриотизм и просит разрешения вести концертную деятельность на территории РФ. Приветствуются слёзы, битьё поклонов и другие эмоциональные реакции.

После этого видео внимательно изучит специальная комиссия, состоящая из режиссёров, актёров, исполнителей, деятелей искусства, общественников и представителей Минкульта. Специалисты оценят искренность покаяния и вынесут свой вердикт относительно творческого будущего артиста.

В случае положительного решения он сможет выступать на территории РФ без ограничений, а также быть представленным в медиапространстве. Нераскаявшиеся артисты будут ограничены сценами в городах с населением не более 200 тысяч человек, а также концертными площадками с вместимостью не более 500 зрителей. Их произведения будут ограничены в ротациях на телевидении и радио в течение пяти лет. После этого артист сможет записать повторное раскаяние и ожидать нового вердикта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / «Я не справлюсь»: Егор Крид заговорил в песне о боли, которую не сможет пережить

28.05 / Разоблачение мифов о повышении вашего первого чека

29.06 / Тимати и Анастасия Решетова начали делить сына

15.08 / Мнение: О полном запрете прививок от ковида: прецедент создан

03.09 / Таролог напророчила скорое замужество Полине Гагариной

02.12 / Газпром диктует президенту?

25.06 / Мнение: Недолго фраер танцевал

05.10 / Система Windows 11 стала доступна для загрузки раньше срока

07.09 / ПОВЕРЖЕННЫЙ ПЕКИН

09.08 / В России появится закон о нежелательных гражданах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика