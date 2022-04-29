Нераскаявшимся артистам запретят выступать в крупных городах

Минкульт утвердил новую федеральную программу патриотического воспитания артистов.

Ключевым пунктом для деятелей искусства и культуры, заявивших о намерении покинуть Россию с 24 февраля 2022 года, при возвращении на Родину станет искреннее раскаяние перед российским народом.

Покаяние следует приносить в форме видеообращения по утверждённому Минкультом тексту. В нём артист приносит извинения соотечественникам за не проявленный в тяжёлое для страны время патриотизм и просит разрешения вести концертную деятельность на территории РФ. Приветствуются слёзы, битьё поклонов и другие эмоциональные реакции.

После этого видео внимательно изучит специальная комиссия, состоящая из режиссёров, актёров, исполнителей, деятелей искусства, общественников и представителей Минкульта. Специалисты оценят искренность покаяния и вынесут свой вердикт относительно творческого будущего артиста.

В случае положительного решения он сможет выступать на территории РФ без ограничений, а также быть представленным в медиапространстве. Нераскаявшиеся артисты будут ограничены сценами в городах с населением не более 200 тысяч человек, а также концертными площадками с вместимостью не более 500 зрителей. Их произведения будут ограничены в ротациях на телевидении и радио в течение пяти лет. После этого артист сможет записать повторное раскаяние и ожидать нового вердикта.

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