После ожесточённого обмена политическими ударами в бундестаге одобрили поставки Украине тяжёлого вооружения

В бундестаге прошли оживлённые дебаты по поводу поставок Украине тяжёлого вооружения, пишет Welt. Во время обсуждения члены парламента обменивались политическими ударами и жёсткими заявлениями. Партия «Альтернатива для Германии» и левые выступили против экспорта Киеву танков. Но большинство депутатов одобрили эту инициативу, несмотря на опасения граждан Германии, что такой шаг может привести к расширению боевых действий, рассказывает немецкий телеканал.

В бундестаге прошли оживлённые дебаты, обмен политическими ударами. Обсуждения по поводу поставок вооружения Украине продлились 80 минут. Прозвучали и жёсткие заявления, особенно со стороны главы ХДС Фридриха Мерца в адрес федерального канцлера Олафа Шольца. В заключении фракции светофорной коалиции и коалиция ХДС/ХСС приняли предложение. Больше информации в сюжете Маттиаса Хайнриха.

Возвращённые в строй танки Leopard 1 обстреливают предполагаемые российские позиции, а немецкие БМП Marder охотятся на путинские войска. Уже точно известно, что зенитный танк Gepard будет сбивать российские МиГи в украинском небе. Светофорная коалиция долго на это решалась под гнётом требований со стороны коалиции ХДС/ХСС.

ФРИДРИХ МЕРЦ, председатель партии Христианско-демократического союза: Федеральный канцлер неделями тянул время, отмалчивался и уклонялся от обсуждения вопроса поставки Украине вооружения. <…> Это нерешительность, медлительность и трусость.

Общее предложение, поддержанное большинством парламента, поставило перед немецким правительством задачи поддержать усилия Украины по достижению перемирия и, если необходимо, пронаблюдать за ним, поставить Киеву тяжёлое вооружение и боевые комплексы, не ослабив при этом бундесвер, разрешить обмен оружием с третьими государствами, предложить обучение на территории Германии или НАТО, а также ликвидировать бреши в оснащении бундесвера.

ЛАРС КЛИНГБАЙЛЬ, сопредседатель Социал-демократической партии Германии: Путин должен остановить нападение, нарушающее международное право. Мы стоим на стороне тех, кто храбро и мужественно сражается на Украине. Мы стоим на стороне Украины.

Кремлю такое не по вкусу. В случае вмешательства Путин угрожает быстрыми и стремительными военными ударами. И многие граждане Германии опасаются, что боевые действия могут расшириться. Конкретно речь идёт о 56 процентах. 39 процентов считают это маловероятным. Однако США, Великобритания и другие страны уже поставляют тяжёлое вооружение. Пути, по которым осуществляется транспортировка и ездят конвои, подвергаются атаке на украинской территории.

БРИТТА ХАСЕЛЬМАН, председатель фракции зелёных в бундестаге: Мы ответственно относимся к нашей задаче. С одной стороны, мы не хотим стать участниками боевых действий. <…> С другой — не хотим оставлять Украину беззащитной перед лицом этого агрессора Путина.

Большинство в бундестаге одобрило поставки Украине вооружения. АдГ и левые проголосовали против экспорта вооружения Киеву.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2022 года.