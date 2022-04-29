Модные короткие стрижки весны, которые не требуют ухода: делаем выбор из свежих идей

Среди представительниц прекрасного пола бытует мнение – если хочешь перемен в жизни, выбери себе другую прическу или стрижку. Стилисты утверждают, что этой весной как никогда в тренде короткие, небрежно уложенные волосы. Если вы переживаете, что придется тратить по утрам много времени на укладку, можете расслабиться. В моде именно небрежность. Единственное, на что стоит обратить внимание, – это качество и структура волос. В данном случае рекомендуется прислушаться к мнению профессионала, который подскажет, какая стрижка подчеркнет красоту ваших локонов. Ниже представлены модные тренды, которые вряд ли утратят свою актуальность еще ближайший год.

Боб с закругленной челкой

Обладательницы кудрявых волос крайне редко решаются на кардинальную смену имиджа. Многие из них уверены, что короткая стрижка и локоны – это понятия не совместимые. Но на самом деле это далеко не так.

Боб с закругленной челкой – идеальное решение для счастливых обладательниц локонов. При этом волосы даже не нужно укладывать. Достаточно сбрызнуть их структурирующим спреем, чтобы придать локонам более красивый вид. Такая прическа подходит как для праздников, так и для повседневности.

Многослойный боб

Данная стрижка по праву считается универсальной. Она подходит абсолютно всем – обладательницам и пышной шевелюры, и женщинам с тонкими, лишенными объема волосами. Стилисты утверждают, что удлиненная челка в сочетании с многослойностью позволяет кардинально изменить внешний вид локонов абсолютно любой представительнице прекрасного пола.

Если у вас густые волосы, такая стрижка только подчеркнет это, если тонкие – визуально сильно добавит объема. Что немаловажно, шевелюру даже не нужно укладывать. Если захочется добавить образу праздничности, можно слегка подкрутить пряди у лица.

Короткие волосы с удлиненной челкой

Идеальное решение для тех, кто не хочет долго заморачиваться укладкой по утрам. Достаточно высушить волосы феном, слегка подкручивая кончики волос внутрь.

Стоит отметить, что данная стрижка идеально подходит обладательницам выраженных черт. Если у вас круглое лицо, такая прическа визуально еще больше добавит ему объема. В данном случае лучше сделать выбор в пользу многослойного боба, чтобы, напротив, сделать лицо более худым.

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Стрижка “на грани”

Это что-то среднее между пикси и коротким бобом. Стоит отметить, что это еще один прекрасный вариант для женщин с кудрявыми волосами. И снова здесь как нельзя кстати небрежная челка, которая идеально подчеркивает стиль своей хозяйки.

И весьма приятный бонус – такая стрижка совсем не требует укладки. И даже текстурирующий спрей здесь, как правило, лишний. Достаточно расчесать волосы и слегка взбить их руками. Что немаловажно, такая прическа подходит женщинам как с узким, так и круглым лицом.

Боб “минус 10 лет”

Женщины хотят выглядеть прекрасно в любом возрасте. Стилисты уверяют, что больше не нужно прятать седину, нужно подчеркивать ее красоту и благородность. И боб длиной чуть выше линии нижней челюсти прекрасно справляется с этой задачей. Более того, такая стрижка визуально очень молодит.

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Гладкие волосы

Если вы предпочитаете идеальные ровные гладкие волосы, то сделайте ультракороткую стрижку и по утрам пользуйтесь гелем или воском для укладки. Минимальное количество средства и всего лишь пара минут времени помогут воплотить в жизнь желанный образ.

Квадратный боб с челкой

Такая стрижка идеально подходит женщинам с прямыми жесткими волосами, которые укладки не требуют в принципе. Если есть желание кардинально сменить стиль, квадратный боб с челкой – самое наилучшее решение.

Делаем ставку на цвет

Если вы обладательница мелких завитков, смело решайтесь на ультракороткую стрижку. А можете пойти еще дальше и сделать ставку на яркие цвета. Стилисты утверждают, что короткая стрижка, мелкие завитки и цветные волосы – это просто невероятное трио. Такая прическа прекрасно подчеркивает стиль и выделяет из толпы. Так что, если вы не хотите теряться в “серой массе”, можете смело решаться на подобного рода перемены.

Пикси с короткой челкой

Еще один хороший вариант, который укладки не требует в принципе. Более того, такая стрижка, несмотря на то что она очень короткая, подходит женщинам с круглыми лицами.

Таким образом, не бойтесь экспериментировать! Если у вас жесткие волосы, кудри или просто непослушные пряди, вы всегда сможете выбрать короткую модную стрижку, подчеркивающую вашу красоту и индивидуальность.