Мнение: Соловьев на распутье

С участием Владимира Соловьева сегодня бушует очередной скандал – в этот раз он умудрился наехать сразу на город Екатеринбург и на губернатора Екатеринбургской области. “Соловьев назвал свердловского губернатора Куйвашева «приблатненным во власти». Похоже, после потери обеих вилл на просторах Италии он окончательно потерял берега. А я по такому случаю отыскал свой старый пост об этом персонаже, благо, мы с ним знакомы и есть что вспомнить.

Теперь без “Барьера”

Владимира Соловьева, если уж так говорить по-простому, окончательно выкинули с НТВ, или, точнее, вообще с телевидения. Сначала закрыли “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”, теперь вот – “К барьеру!” Хорошо ли это?

Плохо, конечно. Я знаю Владимира Соловьева лично, с середины 90-х – еще с тех времен, когда он был одним из первых в России рекрутеров (владельцем агенства по подбору персонала). “Первым в России” не в смысле “лучшим”, а именно что среди тех людей, которые вообще и начинали этот совершенно неведомый прежде в стране бизнес.

А я в 1995 году написал – также первый на русском языке – бизнес-справочник “Услуги по подбору персонала в России”, по заказу некоего “Центра Бизнес-Информации”. С этим был связан и мой первый скандал – как раз с Соловьевым. Он тогда владел агенством “Юниверсал Персоннел”, и оно из всех московских агенств было едва ли не единственным, которое умудрялось брать деньги с обеих сторон процесса: с работодателей – за подбор кадров, и с соискателей – за трудоустройство. Я тогда, помнится, написал, что принцип “ласковый теленок двух маток сосет” не вполне оправдан с точки зрения качества оказания услуг (причем обеим сторонам) – видимо, поэтому на Западе такая всеядность не приветствуется и встречается крайне редко. Соловьев крайне оскорбился, требовал опровержения, попытался сколотить какое-то антирощинское лобби из только-только складывающегося тогда сообщества рекрутеров… словом, так мы и познакомились.

На презентации третьего моего справочника на ту же тему, который я выпускал уже на деньги Мирового Банка, Соловьев заявился уже лично и с места произнес краткую, но весьма и весьма энергичную речь, смысл которой сводился к вопросу – на то ли я трачу деньги американских налогоплательщиков? Благодаря его страстным инвективам рядовое пиар-мероприятие превратилась в красочное шоу. Соловьев гремел, потрясал сжатым кулаком и победно озирал притихших глав рекрутерских агентств из разных городов (человек 30, не больше): “Скажите – мы все сюда что, на такси приехали?! Так как же смеет этот… (жест в мою сторону)… писать о нашем тяжком труде что ему вздумается?!” Людям, однако, моя книжка в основном нравилась, и они его не поддержали – хотя все отметили потом, подходя к нам, что “из-за этого мэна (кстати, кто это?) презентация прошла как нельзя лучше”, “было здорово!” и даже “А сколько вы ему заплатили?”

Мог ли я тогда подумать, что на презентации моей скромной книжки выступал (причем совершенно бесплатно!) человек, которого спустя каких-то 6-7 лет станут именовать “лучшим шоуменом страны” и “телевизионным гуру”?

Соловьев – мужик скандальный, но и очень умный. Он к тому ж хитер, у него отличная хватка, великолепная реакция. Конечно, какой-то, прости господи, “подбор персонала” для него – слишком узкая ниша. Даже удивительно, что он так долго – почитай, все 90-е – в этой нише просидел (хотя на радио “Серебряный дождь” он проник уже тогда). Но, казалось бы, если уж он попал, наконец, на ТВ – оттуда его должны вынести разве что вперед ногами. Это ведь, что называется, полностью “его”, они созданы друг для друга – Соловьев и телешоу!

При этом всегда создавалось впечатление, что Соловьев – “человек без свойств”, совершенный ТВ-инструмент, которому все равно, в каком направлении работать: грубо говоря, хотите – вести шоу за смертную казнь, хотите – против. И то, и другое будет одинаково блистательно. Когда с ТВ выгнали Парфенова, было понятно, что у этого второго образца абсолютно телевизионного человека возникли непреодолимые “эстетические противоречия с властью”: Парфенов, что ни говори, эстет, а кремлевцы чем дальше, тем грубее и примитивней.

Но СОловьев-то – и не эстет! Его-то за что?

Мне думается, что в данном случае мы видим пример продолжающегося “схлопывания” нашего ТВ по другому параметру: Соловьев оказался слишком умным. Он больше в наше ТВ не вмещается. Не потому, что он гений. Как говорил Гете – “ум – это умение держать в голове два противоположных суждения и при этом не терять способности мыслить”. Соловьев всегда умел видеть альтернативы и даже совмещать их себе на пользу (помните его агентство по подбору – оно же агентство по трудоустройству)? Собственно, вся передача “К барьеру!” на этом построена – на том, что ведущий может спорить одновременно с двумя противоположными точками зрения, не принимая при этом ни одной. Соловьев мог.

А теперь этого “не трэба”. Вышел в тираж Соловьев. Нужна ОДНА точка зрения. Одна правильная, а остальные – вражеские. Время “максима шевченко”.

Как бы затем не наступило время вечного Игоря Кириллова, с выражением читающего “сообщения ТАСС” (2009)

Как видим 13 лет спустя, я угадал многое, но не всё. Но мы зато теперь знаем, что было дальше: после изгнания с РТР Соловьев на какое-то время оказался “в воздухе” и, по слухам, даже рванул на Украину, где почти уже договорился о переходе на какой-то киевский канал, чуть ли не на смену Киселеву. Думаю, украинский он бы выучил без труда, и даже, чем черт не шутит, сложись обстоятельства чуть иначе, сейчас бы как раз он был бы в первых рядах украинского медийного сопротивления, а также числился бы автором тамошнего супербестселлера “Я – украинский!” (написанного, конечно, на чистейшей мове).

Но все сложилось так, как сложилось. Соловьева, спохватившись, позвали обратно в Москву, предложили больше, жестко оговорили, что с этих пор он будет вести себя как верный солдат Рейха, а не какой-то “вольный художник” – и мы получили уже нынешнего Соловьева, стахановскими темпами превращающегося в Вечерного Мудоз…на – почти как Грегор Замза из известного рассказа “Превращение”. Зрелище неаппетитное – но многим нравится.