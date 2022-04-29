Из-за санкций выпускники школ в 2022 году останутся без медалей

Министерство просвещения опубликовало приказ «О порядке вручения медалей«За особые успехи в учении» в 2022 учебном году». Из-за ограничений, ранее введённых против России Евросоюзом и США, выпускники в текущем году не смогут получить золотые и серебряные медали.

«Все школьные медали ещё с советских времён изготавливались в Прибалтике и Польше. Был заключён контракт и на этот год, но в начале апреля мы получили официальное письмо о расторжении контракта. Оперативно изготовить такое количество медалей не представляется возможным, поэтому мы приняли решение не вручать награды ребятам в этом году», – заявила заместитель министра просвещения Полина-Тереза Давыдова.

Как отмечают чиновники, все льготы, предусмотренные для медалистов, будут сохранены. Отличавшиеся выпускники будут включены в специальный реестр и после возобновления выпуска медалей смогут получить заслуженную награду.

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