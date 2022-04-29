 

Варшава предупредила о передвижении военных колонн — и призвала не публиковать их снимки

29.04.2022, 8:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как заявили в Варшаве, «в связи с военными учениями» на дорогах почти по всей территории Польши — не только ночью, но и в часы пик — появятся колонны военной техники. При этом армия призывает граждан воздержаться от публикации каких-либо фотографий и данных в сети, пишет Forsal.


AP

«Начиная с этого воскресенья, 1 мая, в связи с военными учениями на дорогах почти по всей территории Польши появятся колонны военной техники», — сообщила пресс-атташе отдела связи Главного командования вооружённых сил подполковник Магдалена Буш. По её словам, военную технику можно будет увидеть на автомагистралях, скоростных дорогах и дорогах государственного значения. Отработка принятия и переброски союзнических сил, координация трансграничных действий, сотрудничество с принимающими странами — таковы среди прочего задачи участников передвижения колонн, пишет Forsal. 

Транспортные средства, принимающие участие в учениях, чаще всего будут передвигаться ночью, чтобы свести к минимуму сбои в движении, однако некоторые из них будут проезжать днём ​​и даже в часы пик. Колонны военной техники будет сопровождать и охранять военная полиция, а также подразделения регулирования дорожного движения Войска польского при поддержке полиции. Перегруппировки уже согласованы с соответствующими органами, в том числе местными властями.

Портал обращает внимание на то, что польская армия призвала защищать данные о передвижении военных колонн. «Мы просим не публиковать информацию и фотографии, изображающие передвижение войск и их местонахождение, дату и время прохождения военных колонн, данные о взлётах и ​​посадках военных самолётов. Давайте будем осознавать опасность! Любое необдуманное действие в сети, публикация фотографий с важными военными объектами, установками, техникой может нести негативные последствия для системы безопасности и обороноспособности», — сказала Магдалена Буш. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Мнение: Война полномочий

09.08 / Саакашвили «следует повесить» — эксперт об итогах «августовской войны»

24.09 / Мастер ногтевого сервиса рассказала о критериях выбора безопасного маникюрного салона

27.12 / Мнение: Выборы в Афганистане надежнее чем в США

08.07 / Ирина Пегова высказалась об одиночестве: Я счастлива

26.05 / Что обязательно нужно сделать при цветении картофеля: фермеры дают совет

09.07 / Режим закрытых границ

26.11 / Володин: Россия преодолевает экономический кризис не за счет народа

29.03 / Астролог опасается за здоровье Елизаветы II после интервью Меган Маркл

10.09 / В Якутии проведут первую в России олимпиаду по украинскому языку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика