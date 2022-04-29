Фиктивный брак, ревность и долги мужа-игромана: как одинокая Удовиченко разочаровалась в мужчинах

Лариса Удовиченко была замужем трижды. Браки артистки были такими же разными, как и ее роли на экранах, однако ни в одном из них она не стала по-настоящему счастливой.

Фиктивный брак

Впервые Лариса Удовиченко связала себя узами брака еще до окончания учебы в театральном. Ее мужем стал Александр Панкратов-Белый. Будущий кинорежиссер давно симпатизировал обаятельной актрисе, а ей необходимо было срочно закрепиться в столице. В результате Александр не только согласился на фиктивный союз, но и прописал жену на своей жилплощади.

Поговаривали, Панкратов надеялся на возникновение чувств, но этого не случилось. Вскоре после заключения брака Удовиченко без сожалений подала на развод. А чуть позже у нее на горизонте появился уже новый потенциальный жених.

Скоротечный брак

Мужчиной, которому удалось-таки растопить сердце актрисы, стал композитор Андрей Эшпай. Интеллигентный кавалер покорил молодую артистку с первого взгляда и быстро уговорил ее пойти в ЗАГС во второй раз. Казалось, этот союз может вылиться в крепкую семью, однако Удовиченко снова не повезло. Брак дал трещину из-за ревности мужа.

На хорошенькую молодую актрису засматривались многие успешные мужчины. Неудивительно, что Эшпай не смог вынести такого количества конкурентов. Вскоре второй брак артистки развалился, однако она не потеряла надежду найти настоящую любовь. К счастью, ждать нового чувства долго не пришлось.

Счастливая семья и разочарование

Третьим избранником Ларисы Удовиченко стал предприниматель Геннадий Болгарин. Актриса встретила мужчину на вечеринке по случаю дня рождения подруги по ВГИКу и практически сразу потеряла голову. Они провели вместе весь вечер, а позже знаменитость узнала, что дома Геннадия ждет жена и 13-летний сын.

Удовиченко пыталась заглушить возникшее чувство, однако оно оказалось взаимным и очень сильным. Болгарин ушел из семьи, переехал к возлюбленной и вскоре стал ее третьим мужем. В 1988 году у супругов родилась дочка Маша – первый и единственный ребенок актрисы. Какое-то время семья была по-настоящему счастлива, но идиллия продлилась недолго.

Помимо супруги, у Геннадия были и другие страсти. Мужчина ходил налево, часами играл в азартные игры и спускал большие деньги в казино. Со временем его пристрастие привело к серьезной опасности для всей семьи. Из-за долгов Болгарина начали искать, а он был вынужден скрываться за границей. Когда в дом пришли бандиты с угрозами, звезда запретила мужу возвращаться и подала на развод.

Третий брак, просуществовавший 13 лет, заставил Ларису Удовиченко окончательно разочароваться в мужчинах. Новая любовь актрисе так и не встретилась.