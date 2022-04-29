На Первомай немного потеплеет

Погода в праздничные выходные особым теплом не порадует.

Апрель в центрально-европейской части России выдался необычным. В начале месяца температура воздуха была ниже привычных значений. Да и снега было очень много. Но уже в начале третьей декады температура стала уверенно повышаться. Однако в конце месяца антициклон из Европы принес холодный воздух и ночные заморозки.

В конце неделе похолодание в европейской части страны вышло на максимум.

Распространение холодного воздуха на территорию региона продолжится в завершающие апрель дни. Оно будет сопровождаться локальными небольшими дождями, местами снегом, которые прекратятся в субботу. Однако уже к субботе регион перейдет под опеку антициклона.

Метеорологи отмечают, что температура воздуха в конце апреля ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Прохладным ожидается и начало мая.

В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле к 1 мая дневная температура повысится до +10 градусов (благодаря преимущественно солнечной погоде), но ночью местами ожидаются заморозки – до -3.

В начале следующей недели характер погоды существенно не изменится – температура может немного повысится, однако и небольшие дожди вероятны.

Атмосферное давление в выходные 752-754 мм ртутного столба. Ветер западных направлений, до 5 метров в секунду.

По данным метеорологических наблюдений в Рыбинске самым теплым последний день апреля был в 2015 году: +24,8 градуса. А в этот день 1961 года в городе холодно: -4,5 градуса.