Рыбинский «Полёт» стал обладателем Кубка регионов НМХЛ

Историческое для Рыбинска событие произошло накануне в Рязани, где «Полёт» с разгромным счётом в четыре шайбы одержал победу над хоккейным клубом «ВДВ-Рязань».

29 апреля, в пятницу, во Дворце спорта «Полёт» в спортивном зале на втором этаже состоится открытая пресс-конференция с хоккеистами и тренерским штабом клуба. После этого желающие смогут получить автографы чемпионов и сфотографироваться с Кубком регионов.

Четвертый матч финальной серии Кубка регионов состоялся 27 апреля, «Полёт» встречался с МХК «Рязань-ВДВ». Рыбинцы вели в серии со счётом 2:1, поэтому к этой встрече подходили в качестве лидера.

Рыбинцы открыли счёт на 10 минуте первого периода. Шайбу забил Арслан Ямалов с передач Нияза Абдрашитова и Рузиля Ганиева. Затем Ямалов ещё дважды поразил ворота противника во втором и третьем периодах. Победную шайбу рязанцам забил Нияз Абдрашитов за минуту до финальной сирены.

«Полёт» впервые в истории клуба становится чемпионом Национальной Молодежной хоккейной лиги, обладателем Кубка регионов.

— Всё закономерно. Ещё в начале сезона мы объявили, что идём за кубком, и слово сдержали. Своему становлению «Полёт» обязан целой команде специалистов, была проделана колоссальная работа, большой труд, который дал такой результат, — прокомментировал генеральный менеджер ХК «Полёт» Алексей Цветков.

Своим впечатлениями от хоккейного сезона и победы игроки команды ХК «Полёт» – обладатели Кубка НМХЛ поделятся с болельщиками 29 апреля в ДС «Полет».

Пресс-служба администрации Рыбинска