 

Американский политолог – обмен Рида на Ярошенко — единичный случай, серьёзных дипломатических подвижек он не предвещает

28.04.2022, 16:43, Разное
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Состоявшийся вчера обмен ветерана морской пехоты США Тревора Рида на российского лётчика Константина Ярошенко не более чем изолированный случай, и он отнюдь не говорит о том, что Москва и Вашингтон в ближайшее время смогут провести другие подобные обмены или же добиться каких-то иных подвижек в дипломатическом плане, заявил в эфире CNBC научный сотрудник «Атлантического совета»* Эдвард Фишман. По словам Фишмана, США будут продолжать усиливать давление на Кремль — а в ближайшие дни им поможет и Европа, которая, скорее всего, примет жёсткие меры, направленные на ограничение нефтяных доходов Москвы.

А мы побеседуем с Эдвардом Фишманом, который при администрации Обамы занимал пост ведущего эксперта по санкциям в отделе Госдепа по делам РФ и Европы, а ныне является старшим научным сотрудником «Атлантического совета»*. Эдвард, этот неожиданный обмен — всё-таки единичный случай, или же его можно воспринимать как добрый знак для других заключённых в плане будущих дипломатических подвижек? 

ЭДВАРД ФИШМАН, старший научный сотрудник «Атлантического совета»: Я бы рассматривал этот обмен как единичный случай. Разумеется, за возвращение домой Тревора Рида администрация Байдена заслуживает похвалы, и то, что Рид смог воссоединиться со своей семьёй — это чудесно, но если мы посмотрим на ситуацию в том смысле, что она означает для дипломатии в рамках спецоперации на Украине, к сожалению, я всё-таки считаю, что знаки получаются весьма негативные.  
 
На мой взгляд, Путин твёрдо вознамерился добиться военной победы в каком-то виде к 9 мая. Однако украинские вооружённые силы продолжают оказывать решительное сопротивление. Поэтому, на мой взгляд, реальная активность сейчас разворачивается именно на поле брани. 
 
Если это не признак чего-то большего, то у меня возникает вопрос: зачем? Почему провели именно такой обмен? 

ЭДВАРД ФИШМАН: Думаю, что США в состоянии делать несколько вещей одновременно: мы давим на Путина в контексте украинских событий, но в то же время РФ была заинтересована в том, чтобы вернуть домой Ярошенко. Поэтому и провели такой обмен по принципу «баш на баш». 
 
А ведь есть ещё и вопрос прекращения поставок газа в страны НАТО — Польшу и Болгарию. Некоторые аналитики полагают, что эти меры могут быть распространены на другие европейские страны. А как считаете Вы? 

ЭДВАРД ФИШМАН: На мой взгляд, со стороны Владимира Путина это очень серьёзный просчёт. На деле он сегодня пытался дать Германии сигнал о том, что, если она всё-таки введёт нефтяное эмбарго против Москвы, её ждёт то же, что случилось с Польшей: немцам просто перекроют газ. Но, как мне кажется, Путин добьётся ровно обратного результата — он лишь подтолкнёт европейцев к тому, чтобы продолжать диверсификацию поставок нефти и газа и отказу от российских поставщиков. И, по моим оценкам, в ближайшие дни или в течение пары недель мы увидим со стороны ЕС крайне серьёзные шаги по сокращению нефтяных доходов России. 
 
С нами был Эдвард Фишман. Спасибо, что сегодня уделили нам время! 

Дата выхода в эфир 28 апреля 2022 года.

* Атлантический совет (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.



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