 

Столтенберг – объём военной помощи НАТО Украине превысил $8 млрд

28.04.2022, 16:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генсек НАТО Йенс Столтеберг сообщил в четверг, что страны альянса в общей сложности оказали или пообещали оказать Украине военной помощи на 8 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Чиновник также раскритиковал Москву за попытки «запугать» Финляндию и Швецию, заставив их отказаться от вступления в НАТО — и подчеркнул, что альянс выступает за фундаментальное право стран выбирать «собственный путь».

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Европейский союз наложил не имеющие прецедентов санкции (на Россию. — ИноТВ) и обеспечивает экономическую поддержку Украине. Помощь этой стране активно оказывают и страны НАТО. К настоящему моменту члены альянса обеспечили либо обязались обеспечить военную помощь Украине общим объёмом по меньшей мере 8 миллиардов долларов. И мы понимаем важность дальнейшего наращивания поддержки в адрес Украины. 

Что же касается вопроса по поводу Финляндии и Швеции, мы на самом деле будем сегодня общаться с президентом Финляндии. Ожидаю, что мы оба затронем тему возможного завершения процесса подачи заявки на членство в НАТО, а также — необходимость провести подготовительную работу к «переходному периоду», дабы не возникало никакой неопределённости по поводу права Финляндии и Швеции выбирать собственный путь. Ведь на фундаментальном уровне речь о том, что каждая европейская страна вправе определять своё будущее самостоятельно. Поэтому когда РФ пытается, так сказать, угрожать Финляндии и Швеции, запугивать их, чтобы они отказались от подачи заявок, это лишь показывает, что Москва не уважает фундаментальное право каждой страны выбирать собственный путь. Итак, диалог с Финляндией и Швецией мы ведём, но решение они будут принимать сами. Однако если они всё же решат подать заявки, они получат тёплый приём — и могут ожидать, что процесс будет проходить быстро. 

Дата выхода в эфир 28 апреля 2022 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Главное из интервью Меган Маркл и принца Гарри: расизм во дворце, мысли о суициде, тяжелые отношения с принцем Чарльзом и заработок после “мегзита”

21.05 / Стюардессы «Аэрофлота» будут проходить через калибратор перед каждым вылетом

08.04 / В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии у детей

30.04 / Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились семейным видео в честь годовщины свадьбы

14.04 / В России хотят ввести дополнительный отпуск для новоиспеченных отцов

18.05 / Китай завершил орбитальные тесты главного модуля будущей станции

16.12 / Володин: Принятие поправок к Конституции повысило стандарты жизни граждан

27.08 / Змеиный яд может стать лекарством от коронавируса

19.11 / В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Лукашенко

18.01 / «Являюсь пенсионером, никуда не уезжал»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика