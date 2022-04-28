GAC представила новый кроссовер Trumpchi Emkoo

Известная марка GAC официально представила новый кроссовер под названием Trumpchi Emkoo.

Эксперты предполагают, что будущая новинка сможет оказаться крайне востребованной у молодежи. Напомним, ранее бренд уже выпускал кроссовер Trumpchi GS4, которая остается достаточно актуальной. Вместе с тем новый паркетник получил удлиненный кузов на 4,5 метра. Автомобиль стал более агрессивным по внешнему виду. На рынке появятся три модификации.

В продажу запустят кроссовер с передним приводом. Автомобиль появится в версиях с 1,5 и 2,0-литровыми моторами, тогда как самая дорогая модификация получит гибридную силовую установку. Стоимость и мощность нового паркетника Trumpchi пока засекречена.