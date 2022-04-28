 

ООН просит удвоить финансирование для помощи беженцам с Украины

28.04.2022, 12:22, Разное
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По оценкам экспертов ООН, общее количество беженцев с Украины в этом году может достичь 8 миллионов человек, превысив предыдущие прогнозы. Это самый серьёзный кризис с беженцами в Европе со времён Второй мировой войны, пишет WION. Поэтому ООН обращается с призывом удвоить финансирование для оказания необходимой помощи, сообщается в статье.


AP

Во вторник Организация Объединённых Наций выступила с предостережением, что в этом году более 8 миллионов украинцев могут стать беженцами из-за обострения конфликта, и призвала удвоить финансирование для оказания им помощи. Эксперты отмечают, что ситуация на Украине спровоцировала самый серьёзный кризис с беженцами в Европе со времён Второй мировой войны, пишет WION. 

По статистике, более 5,2 миллионов украинцев уже покинули страну за два месяца с тех пор, как РФ начала там свою спецоперацию 24 февраля. Агентство ООН по делам беженцев ранее прогнозировало, что в этом году с Украины из-за обострения кризиса могут уехать до 4 миллионов человек, поясняется в статье. 

По первоначальным оценкам экпертов, для оказания поддержки украинским беженцам в соседних странах необходимо не менее $1,85 млрд. Первого марта этого года ООН снова обратилась с призывом о срочном выделении $1,1 миллиардов для оказания гуманитарной помощи на протяжении ближайших трёх месяцев 6 миллионов человек, которые находятся на территории Украины, говорится в статье.

Однако 26 апреля Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) сообщило, что для удовлетворения постоянно растущих потребностей в помощи для беженцев необходимо будет более $2,25 миллиардов — при этом запрашиваемой суммы хватит лишь до августа. Это означает, что оценка экспертов ООН в отношении необходимого финансирования выросла более чем вдвое, подчёркивается в статье. 

При этом количество жителей Украины, нуждающихся в гуманитарной помощи, также выросло до 15,7 миллионов человек, пишет WION. Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту заявил журналистам в Женеве, что новые прогнозы были разработаны «в сотрудничестве с властями и с соседними странами», но необходимо понимать, что ситуация с беженцами очень быстро меняется.



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