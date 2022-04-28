Мнение: Судьба ветерана Донбасса

В Вологде неожиданный разворот получила история гибели «героя Новороссии» Александра Зубкова, которому «причинил смерть» подполковник полиции Юрий Жернаков.

Еще в ноябре прошлого года Александр Зубков, который с 2014 по 2019 годы провел на Донбассе, пришел в дом своей матери. Соратник Моторолы, признанный «ветераном боевых действий», был пьян, стучал по дверям и пинал ногой детскую коляску, стоявшую на этаже.

На шум вышел подполковник полиции Юрий Жернаков, проживавщий на этом же этаже, и который попытался успокоить дебошира. Но Зубков слов не понял, набросился офицера полиции. Пришлось успокаивать «ветерана». Подполковник повалил дебошира и придавил к полу, попросив соседей вызвать наряд полиции. Но Зубков наряда не дождался, задохнулся и умер.

В общем, «ветеран Донбасса» скончался, как чернокожий американец Джордж Флойд…

А в сводке МВД появилось такое сообщение: «Зубков Александр Юрьевич (Вологда, 07.03.1988) задушен в Вологде во время пьяной драки начальником отдела полиции в ночь 02-03.11.2021»

На днях стало известно, что подполковника полиции будут судить по ст.109 УК РФ, «причинение смерти по неосторожности», ему грозит до двух лет колонии.

Повезло подполковнику, что он живет в России, а не в США. Американского полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Джорджа Флойда, приговорили к 22,5 годам тюремного заключения.

Признаюсь, уволенный из МВД подполковник вызывает сочувствие. А еще меня пугают перспективы. После завершения спецоперации России на Украине, думаю, в страну вернется очень много молодых ветеранов, подобных Александру Зубкову, которые будут убеждены, что им теперь море по колено и им можно все…. Так или не так?

Фотография Александра Зубкова отсюда

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