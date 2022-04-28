 

Россияне разбирают квартиры на майские

28.04.2022, 11:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Длинные майские праздники ожидаемо привели к росту запросов на посуточную аренду квартир. Однако ограничения перелетов в ряд регионов на юге страны изменили географию спроса. В приоритете у туристов оказались Санкт-Петербург, Москва, Сочи, а также Казань и Нижний Новгород, пришедшие на смену Калининграду и Крыму.

Три четверти спроса на посуточную аренду, по данным Циан, пришлось на 10 регионов. На майские праздники большинство туристов остановило свой выбор на Санкт-Петербурге, хотя, например, в новогодние каникулы всегда лидирует Москва. И если зимой россияне предпочитают арендовать дома, то в мае – квартиры.

Средняя стоимость просмотренных арендных квартир составила 2,9 тыс. рублей в сутки. Ценовые запросы арендаторов почти не поменялись с начала года.

Больше всего майские туристы готовы потратить на аренду в Москве – 6,7 тыс. рублей. Запрашиваемая ставка аренды в Петербурге и Крыму составляет 3,8 тыс. рублей, в Чукотском АО – 3,6 тыс. рублей, в Краснодарском и Приморском крае – 3,1 тыс. рублей.

Стоимости аренды напрямую зависит от площади жилья и количества комнат. Так, если «однушка» в среднем по России может обойтись в 1,97 тыс. рублей, то аренда «двушки» будет стоить уже 2,9 тыс. рублей, а трехкомнатной квартиры – 4,8 тыс. рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Мнение: Ливанский коллапс

13.04 / И пусть весь мир подождет: почему Мальдивы остаются райским местом для отпуска даже в пандемию

07.04 / Квотный рефлекс

14.10 / Собянин отметил кратный рост числа ресторанов и кафе в Москве за несколько лет

16.09 / Ученые рассказали о влиянии злости на здоровье человека

09.09 / Балерина Анастасия Волочкова рассказала о романе с актером Джимом Керри

21.10 / Зачем умер протоиерей Смирнов? – Личное мнение

30.01 / А за что их любить? – Личное мнение

29.06 / Мнение: Вопросы порнографии в Игре Престолов. Часть 4

17.08 / В последние годы жизни Александр Абдулов игнорировал свое плохое самочувствие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика