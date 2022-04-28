Мнение: Буква А

Одно из проявлений откровенного дебилизма властей, количество которых буквально зашкаливает после 24 февраля – это странная и бесноватая, абсолютно непонятно на чем основанная привязанность пустоголовых пропагандистов к последней букве латинского алфавита. Полное впечатление, что ее не только пихают с ослиным упорством везде, куда можно и куда нельзя, но и всерьез задались целью добиться настоящего культа буквы Z. Чтобы она была повсюду, чтобы несчастные россияне строились виде буквы Z, ложились в виде буквы Z и чтобы даже по возможности писали только ее. А потом и вовсе, как Эллочка-людоедка, общались меж собой только при помощи одной этой буквы.

– Z?

– Z!

– Zzzzzz…

– Z! Z! ! Z!

Хер знает, что это должно означать.

Какое-то безумие. При этом никто до сих пор даже не может объяснить, в чем ее смысл. Это что – сокращение? Звук? От какого слова – русского? Если русского – то почему буква иностранная? Если слово нерусское, то из какого языка? Ничего непонятно.

При этом и сам звук «ззз», и сама буква чисто графически – довольно неприятные. Не говоря уж о том, что далеко не каждый россиянин, благодаря лучшему в мире российскому образованию, вообще в состоянии ее прочесть. Да и не должен: владение иностранными языками в скрепно-лапотной России с некоторых пор – дело подозрительное. С чего это человек учил языки, когда в России – полное импортозамещение? Уж не намылился ли подлец удрать на Zапад??

В связи с этим возникает даже щекотливый вопрос – а кто, собственно, и ОТКУДА нам подбрасывают эту букву? Как минимум – люди, которые этим занимаются, знают латинский алфавит. ЗАЧЕМ??

Но и это – пока только семечки. У буквы Z есть одна неустранимая ассоциативная связь для любого совка и подсовка, который хотя бы раз в жизни смотрел сериал про Штирлица. А если и еще какие-то «фильмы про войну» – то всё, туши свет: ассоциация неотвратима. А что, неужели никто «не заметил», что фашисткая свастика – это просто две буквы Z, наложенные друг на друга под углом?!

Или букву Z специально выбрали так, чтобы ассоциация со свастикой возникала? Но тогда почему так поскромничали? Рисовали бы два «зета», полноценную свастику. Как там – «солярный символ», «обозначало Солнце у древних индусов». Так ведь гитлеровцы объясняли смысл своего символа? Почему ж для России выбрали только половину «солярного символа» – сэкономить решили? Русским и половинки свастики хватит?

На минуту проникнусь главной государственной религией РФ. Это, конечно, никакое не православие – это давно, уже лет 20, а то и 25 – Культ Победы. Если быть адептом этого культа – как тогда будет мною восприниматься символ всенародной как бы «невойны» с бывшими соратниками по Победе Первой, издевательски выполненный в виде «половины свастики»? По-моему, однозначно – с позиций культа это кощунство и глумление. А если точнее – такой вот своеобразный сатанизм. Навязывать обществу чуть-чуть видоизменный Знак Врага… как теперь ЕГО, общества знак, которому к тому ж заставляют поклоняться!! Что там у настоящих сатанистов – перевернутое распятие? Ну, похоже…

И так и остается непонятным и покрытым мраком – зачем вообще заставляют поклоняться БУКВЕ?? К тому ж Букве Нерусской?! Это что, еще и каббализм??

Но ок, пускай будет буква. Если б в России было какое-никакое антивоенное движение – я бы не удивился, если бы оно взяло в качестве СВОЕГО символа букву А. А – светлая буква; первая буква А против последней Z! Уже логично. Кроме того – и это немаловажно – А является первой буквой не только в латинском, но и в русском алфавите. Эта буква, в отличие от Z, русская! И исконно-посконно русская – русские «акают».

Вспомним также происхождение самого начертания буквы А – древнейшей буквы праалфавитов: кажется, знаменитый лингвист Успенский учил нас, что А – это плуг. Просто это – проекция сверху: нижние «ножки» – это на самом деле ручки у плуга. Плуг! Так это же символ мирного созидательного труда! Прекрасно.

Кроме того, А – это начальная буква всех «анти-». Антивоенный, антифашистский… То есть – против войны и против свастики! Видим, что у «А» есть вполне понятный даже самому тупому дауну смысл. В отличие опять же от тупейшего и бессмысленного Z – у которого есть только скрытый (и глумливый) намек на свастику, но нет никакого открытого и позитивного смысла.

Грамотное антивоенное движение в РФ может быть на современном этапе только антизападным – иначе оно обречено оставаться достоянием кучки маргиналов, да и то – в основном уже покинувших наш гостеприимный Мордор. Но – а кто ж еще втравил Россию в нынешние запутки и замутки? Конечно, Запад и втравил. Потому и Z, что Zапад!

И на Z – должен быть ответ A. Плуг перечеркивает свастику.