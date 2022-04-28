Трижды развелся, вернулся с того света и стал отцом в 59 лет: трудные испытания Игоря Бочкина

Многие зрители знают Игоря Бочкина благодаря 130-серийной телесаге “Горячев и другие” и другим популярным картинам. К своим 65 годам актер исполнил почти 90 ролей в фильмах и сериалах, покорил сердца многих любителей кино, построил гармоничный брак и стал отцом долгожданного сына. Увы, все это далось ему нелегко. На пути к счастливой жизни артиста преследовали трудности, преодолеть которые под силу далеко не каждому…

Игорь Бочкин дебютировал в кино еще в 15 лет. Роль пионера в фильме “Огоньки” стала хорошим стартом для карьеры актера, тем не менее широкая известность пришла к нему только спустя пару десятков лет. В 1992 году, когда Игорю было уже за 35, он снялся в сериале “Горячев и другие” и прославился на всю страну. Счастья в личной жизни, как и успеха в карьере, Бочкину тоже пришлось ждать долгие годы.

Артист четырежды связывал себя узами брака. В первый раз Игорь Бочкин женился в студенчестве – его супругой стала однокурсница Алиса Завенягина. Влюбленные поженились на первом курсе ГИТИСа, а уже на четвертом их отношениям пришел конец. Жена актера не состоялась в карьере и не вынесла успеха мужа.

Со второй супругой, искусствоведом и дочерью партийного работника Светланой, артист познакомился на съемках картины “Такая жесткая игра — хоккей”. Девушка проходила практику на съемочной площадке и привлекла внимание актера. Влюбленные поженились, у них родилась дочка Саша, но отношения не сложились. Когда девочке было полгода, Светлана увезла ее в Испанию. С тех пор актер утратил с наследницей связь.

С третьей женой, Светланой Зубковой, артист познакомился в компании и сразу же провел ночь вместе. То, что Светлана была замужем, его совершенно не смущало. Игорь не только выдворил супруга девушки, который застал их вместе после командировки, но и сделал ей предложение. Пара прожила в браке 14 лет, а потом чувства угасли.

Только в четвертом браке Игорь Бочкин обрел настоящее счастье. В 2002 году актер женился на коллеге по цеху Анне Легчиловой, которая стала для него воплощением идеальной женщины и подарила ему долгожданного наследника. А ведь когда-то, много лет назад, их едва не разлучило страшное испытание.

Спустя два года после свадьбы Бочкин оказался на волосок от гибели. У мужчины оторвался тромб, он перенес клиническую смерть и искусственную кому. Прогнозы врачей были неутешительными, но Анна верила, что супруг сможет выбраться с того света. Так и случилось. Актер оказался достаточно сильным, чтобы встать на ноги и преодолеть тяжелый период реабилитации.

Сегодня супруги по-прежнему души не чают друг в друге и вместе воспитывают сына Ивана, который родился в 2016 году. Бочкин стал отцом в 59 лет. Актеры несколько лет скрывали появление наследника, да и сейчас стараются беречь его от глаз публики.