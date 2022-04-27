 

SVT – «опасная авантюра» — президент Хорватии раскритиковал стремление Швеции и Финляндии в НАТО

27.04.2022, 22:17, Разное
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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что попытка Швеции и Финляндии вступить в НАТО стала бы «опасной авантюрой», призвав парламент страны помешать этому процессу, пишет SVT. По его мнению, ни Финляндию, ни Швецию, ни какую-либо другую страну не следует пускать в НАТО до тех пор, пока Босния и Герцеговина не поменяют закон о выборах.


AP

Президент Хорватии — члена НАТО — Зоран Миланович заявил, что попытка Швеции и Финляндии вступить в оборонительный альянс стала бы «опасной авантюрой», призвав также парламент страны остановить этот возможный процесс, пишет SVT.

Миланович считает, что Финляндию и Швецию не следует пускать в НАТО до тех пор, пока в Боснии и Герцеговине не поменяют закон о выборах. До того, как это произойдёт, хорватский парламент, по его словам, «не должен одобрять вступление в НАТО никакой страны».

«Я больше всего на свете люблю Финляндию и Швецию, но я отстаиваю интересы Хорватии, поэтому я должен действовать соответственно. Если Финляндия и Швеция захотят вступить в НАТО, мы можем обсудить этот вопрос, даже несмотря на то, что я считаю это опасной авантюрой», — заявил он.

Вместе с тем, как отмечает SVT, должность президента в Хорватии носит в значительной мере церемониальный характер. В частности, во вторник вечером министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил о беседе со своим хорватским коллегой Гордоном Грлич-Радманом, который представляет правящую партию «Хорватское демократическое содружество».

«Он подтвердил, что Хорватия поддерживает политику открытых дверей НАТО и в том случае, если Финляндия решит подать заявку на членство в НАТО, правительство и парламент Хорватии её поддержат», — написал он в Twitter.

Миланович признал, что решение на счёт членства Финляндии и Швеции в НАТО принимать предстоит не ему, однако призвал парламент не ратифицировать их заявки.

«Пусть вступают в НАТО, пусть и дальше играют, пусть тыкают ручкой в глаз разъярённому медведю», — заявил он, призвав изменить закон о выборах и «дать хорватам их основополагающие права».

Ранее боснийские хорваты пригрозили объявить бойкот выборам в Боснии и Герцеговине, если власти не поменяют закон таким образом, чтобы только они могли избирать хорватскую часть президиума.

Президиум в Боснии и Герцеговине — это орган исполнительной власти, который состоит из трёх человек: серба, хорвата и бошняка.



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