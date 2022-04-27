Мнение: Отказ от русской роскоши, запасливые британцы и запрет русского тенниса

1. Не одни только россияне останутся без импорта заграничных люксовых товаров. Британцы тоже пострадают. Заслуга тут не вполне наша, Запад наказывает себя сам, но всё равно приятно:

Правительство Великобритании заявило о новых санкциях в отношении России. Теперь под запретом окажется ввоз ряда товаров на сумму миллиард евро, сообщает «Коммерсантъ».

Из России в Британию нельзя будет ввозить серебро, изделия из дерева и «элитные товары», в том числе икру. Также Лондон увеличит пошлины на 35 процентных пунктов на российские и белорусские товары на сумму около 130 миллионов евро. Новые меры коснутся в том числе алмазов и каучука.

https://lenta.ru/news/2022/04/21/importban/

2. В России покупательский ажиотаж уже сошёл на нет, а вот в Британии всё только начинается:

https://lenta.ru/news/2022/04/13/goods/

Рост цен продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне антироссийских санкций вынудил жителей Великобритании закупаться впрок. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Barclaycard, сообщает The Telegraph.

Так, наибольшим спросом пользуются макароны, консервы, чай, кофе, чистящие средства и туалетная бумага. Также британцы стремятся закупить впрок лекарства, например, парацетамол. А автомобилисты стараются использовать личный транспорт меньше из-за роста цен на топливо.

Ранее британский Центр исследований экономики и бизнеса (Center for Economics and Business Research, CEBR) заявил в своем докладе, что в этом году снижение реальных располагаемых доходов британских семей может составить три процента, что обернется рекордным падением уровня жизни с 1950-х годов.

Лично я думаю, что минус 3% — это вот просто за счастье будет для Британии. Скорее всего, снижение окажется значительно большим, а над официальными тремя процентами британцы будут горько смеяться.

3. Отдельные честные западные журналисты всё же признают, что на Западе и в конкретно в Великобритании процветает русофобия:

https://ura.news/news/1052547587

Запретив российским теннисистам выступать на Уимблдоне, правительство Великобритании подтвердило тезис президента РФ Владимира Путина о том, что Запад не столько поддерживает Украину, сколько ненавидит Россию. Так считает автор статьи в The Spectator Том Слейтер.

«В бойкотах российских спортсменов есть что-то абсурдное и подлое. Они подтверждают заявления Путина о том, что Запад не столько поддерживает украинцев, сколько ненавидит русских, и что якобы либеральный Запад на самом деле полон лицемерия. Если Уимблдон и правительство Великобритании намеревались доказать его правоту, то миссия выполнена», — говорится в статье.

Он напомнил, что после того, как ФИФА запретила России участвовать в чемпионате мира по футболу, организаторы Уимблдона объявили о полном запрете для российских теннисистов. «Мы, видимо, уже не в состоянии отличить русское государство от русского народа», — заявил журналист, указав на русофобию в западном обществе.