 

Мнение: Регистрация по телефону

27.04.2022, 18:49, Разное
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Сенатор Совета Федерации Рукавишникова предложила правительству РФ реализовать механизм обязательной регистрации пользователей социальных сетей по номеру телефона.Комитет Совета Федерации по развитию цифровой экономики, а также Конституционный комитет уже рекомендовали правительству Мишустина реализовать это предложения путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство.В условиях активной информационно-психологической войны в интернете со стороны США и стран НАТО, усиления контролем над Рунетом является неизбежной реальностью. Причем с точки зрения ужесточения контроля, страны НАТО сейчас уверенно опережают РФ,

Источник: Colonel Cassad



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