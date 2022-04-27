Стимуляторы сжигания жира: 5 масел, способствующих похудению

Советов, как избавиться от нескольких лишних сантиметров в зоне талии, предостаточно. Одни рекомендуют спорт, другие — придерживаться строгих диет. Не существует единственно правильного способа достичь идеального веса. Однако ежедневный рацион всегда играет важную роль. Один ингредиент всегда остается недооцененным. Это натуральные растительные масла. Именно они могут оказать сильную поддержку при похудении.

Что мы знаем о растительных маслах

Масла часто ассоциируются с жирными кислотами. И жир звучит как большой запрет для многих, пытающихся похудеть. Все зависит от того, является жир ненасыщенным или насыщенным. В растительных маслах присутствуют ненасыщенные жирные кислоты (например, омега-3). Они способствуют ускорению сжигания жира, помогают расщеплять его в печени и улучшают выработку инсулина.

С другой стороны, насыщенные жиры и так называемые трансжиры связаны с увеличением веса. Они, как правило, содержатся в выпечке, кондитерских изделиях и полуфабрикатах.

Пять масел для похудения

Растительные масла, например рапсовое, являются качественными жирами. Льняное и конопляное масла имеют очень высокое содержание жирных кислот омега-3, которые стимулируют сжигание жира. По словам эксперта по питанию Клаудии Мирш, другими хорошими альтернативами являются масло грецкого ореха и оливковое.

Добавление их к привычному рациону позволяет дольше сохранять чувство сытости и обеспечивает организм большим количеством витаминов и минералов. Даже самое недорогое масло может существенно изменить вкус приевшегося салата. Нельзя недооценивать нативные масла. Помимо обмена веществ они также положительно влияют на иммунную систему, кожу и различные возрастные заболевания.

Однако и переусердствовать тоже не следует. В день необходимо употреблять до 2 столовых ложек масла, чтобы похудеть.