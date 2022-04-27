 

Льготная ипотека нацелилась на “вторичку”

27.04.2022, 12:36, Разное
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Программа льготной ипотеки в будущем может распространиться на рынок «вторички». Правительство рассмотрит данный вариант поддержки сегмента, если мониторинг рынка покажет сокращение сделок с новостройками.

Как пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин, вторичный сегмент оказывает непосредственное влияние на первичный рынок. И отсутствие доступной ипотеки на «вторичку» может замедлить продажи в новостройках.

Пока ипотека с господдержкой актуальна только для новостроек. Текущая ставка составляет 12%, однако уже прозвучало предложение снизить ее до 9%. Покупатели первичного жилья также могут оформить семейную ипотеку по сниженной ставке – 6%.

Для сравнения, ипотечные ставки при покупке вторичной квартиры, по данным на начало апреля, стартуют от 13,8%.

В прошлом году в России был зафиксирован очередной рекорд на ипотечном рынке. Заемщики оформили 1,9 млн кредитов на сумму 5,7 трлн рублей. Каждый четвертый кредит пришелся на льготные программы.



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