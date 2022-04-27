 

Столичные застройщики нарастили продажи

27.04.2022, 12:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Десять крупнейших застройщиков столицы за первый квартал увеличили выручку почти на 45% в годовом выражении. Лидер рейтинга – ГК «ПИК» – отчитался о росте выручки сразу на 62%, сообщают аналитики «Метриум».

Всего с января по март в новостройках Москвы было реализовано 922 тыс. кв. м жилья и заключено 18,1 тыс. договоров ДДУ на общую сумму почти 313 млрд рублей.

Более половины жилья, проданного в первом квартале, пришлось на проекты всего трех девелоперов: ГК «ПИК», «Донстрой» и MR Group.

ГК «ПИК» сохранила лидерство в рейтинге крупнейших застройщиков «старой» Москвы. На ее долю приходится 35,4% от всего рынка. В первом квартале компания реализовала 326 тыс. кв. м, заключив с покупателями 7,3 тыс. ДДУ. Выручка составила 85,6 млрд рублей.

Второе место в рейтинге с долей рынка 10,3% занимает «Донстрой». За первые три месяца этого года девелопер реализовал 94,7 тыс. кв. м жилья, заключив почти 1,4 тыс. ДДУ. Выручка – 38 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров застройщик MR Group, на долю которого приходится 5% рынка новостроек. В первом квартале компания продала 46,5 тыс. кв. м жилья, заключив почти 900 ДДУ. Выручка составила 17,9 млрд рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Колеус в прихожей: комнатные растения защищающие от вредных испарений

18.12 / В Москве покажут рассекреченные данные о внешней разведке страны

16.09 / Житель Подмосковья зарезал знакомого

18.07 / Мнение: “Бедный” генерал Марченко

26.09 / Мнение: Финансовая доминатрикс, женитьба на самой себе и выплаты за детей в Китае

30.09 / Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

21.03 / Мнение: Маленькая победоносная

15.02 / Более 160 тысяч человек заразились COVID-19 в Росси за сутки

28.07 / Путин поручил начать выплаты семьям с детьми досрочно

06.04 / От первой сбежал к другой, второй изменял с Польной, а третью обожает: жены Клявера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика